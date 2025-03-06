ВИДЕО Бриедис будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу

Муниципальные выборы пройдут 7 июня. Бывший боксер будет баллотироваться от партии "Стабильности!".

"Я вижу, что с этой командой мы сможем построить сильную и единую Латвию - страну, где семьи, дети и уважение к пожилым людям являются главным приоритетом", - говорит Бриедис в заявлении.

В августе прошлого года Бриедис объявил, что завершает карьеру профессионального боксера.

Три года назад он баллотировался на выборах в 14-й Сейм от списка партии "Согласие", но не прошел в парламент.

"Согласие" не преодолело 5-процентный барьер, но Бриедис получил третье место в списке по количеству голосов (23 581). Бывшего боксера исключили 574 избирателя, при этом 4442 отметили его плюсом.

За время своей профессиональной карьеры Бриедис одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел три поражения - одно от украинца Александра Усика и два от австралийца Джея Опетаи.