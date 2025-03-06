Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 6 марта, принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.
ЕЦБ снизил процентные ставки
Совет ЕЦБ на заседании во Франкфурте принял решение о снижении ставки по депозитам овернайт до 2,5%. Ставка по депозитам - это процентная ставка, используемая Советом управляющих для определения курса денежно-кредитной политики.
Основная ставка по операциям рефинансирования была снижена до 2,65%, ставка по кредитам овернайт - до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ.
Новые ставки вступят в силу 12 марта.
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