ЕЦБ снизил процентные ставки

Совет ЕЦБ на заседании во Франкфурте принял решение о снижении ставки по депозитам овернайт до 2,5%. Ставка по депозитам - это процентная ставка, используемая Советом управляющих для определения курса денежно-кредитной политики.

Основная ставка по операциям рефинансирования была снижена до 2,65%, ставка по кредитам овернайт - до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 12 марта.

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