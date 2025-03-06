Вике-Фрейберга назвала самую большую внутреннюю угрозу Латвии

Экс-глава государства отметила, что Европа сейчас играет по высоким ставкам и Латвия должна делать то же самое. "Мы должны продолжать объяснять Европе, что наша безопасность - это их безопасность. Мы должны работать с Германией, Францией и нашими ближайшими соседями по региону. Латвия должна стараться играть свою роль в самых важных советах ООН, чтобы у нас был более сильный голос", - подчеркнула она.

Вике-Фрейберга считает, что более тесная координация необходима и в военной сфере. "Не может быть 15 разных моделей танков и калибров снарядов - то, что производится в Европе, не сочетается. Даже немецкие и французские генералы, которые ушли с государственной службы и могут говорить откровенно, признали, что их страны почти преступно отказались от инвестиций в безопасность, положившись на США", - сказала бывший президент Латвии.

В то же время она категорически не приемлет сеяние страха в обществе:

"В страхе никто ничего не добивается. Я отвергаю культивирование страха как нездоровое и опасное состояние души".

Она напомнила, что Латвия - свободная страна и ее можно всячески укреплять. "Стыдно стонать о своей незащищенности, в то время как в Украине бомбы разрывают людей на части и хоронят под обломками их собственных домов. Поступайте на государственную службу, идите в политику, в бизнес. Учитесь, изучайте, делайте. Только действие создает безопасность", - говорит бывший президент.

Призвав людей готовиться к выборам в Сейм и поддерживать честных и способных людей, идущих в политику, она напомнила, что демократия работает до тех пор, пока каждый готов в ней участвовать.

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