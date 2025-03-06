Сегодня самыми большими угрозами внутренней безопасности Латвии остаются коррупция и власть олигархов, заявила бывший президент страны Вайра Вике-Фрейберга в интервью журналу Ir.
Вике-Фрейберга назвала самую большую внутреннюю угрозу Латвии
Она призвала уделить особое внимание внутренней безопасности, "чтобы страна не была разрушена изнутри".
По словам экс-президента, с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Россией и прекратил военную поддержку Украины в ее оборонительной войне против агрессора, ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась.
"Если Трамп говорит: я больше не буду защищать Европу [...], - с этим нужно считаться. Следует делать шаги в сторону укрепления нашей обороны и поиска надежных партнеров", - сказала Вике-Фрейберга.
Она считает, что "Трамп - неисправное орудие".
"Он может выстрелить не в ту сторону, он может разнести свой собственный корабль. Он представляет опасность для самих американцев", - заявила Вике-Фрейберга.
Она убеждена, что Трамп разрушает баланс власти, установленный Конституцией США, и хочет установить президентскую диктатуру с властью олигархов, как [Владимир] Путин в России. Поэтому Европа должна объединиться, чтобы постоять за себя, и европейская солидарность должна укрепляться каждый день - как в области культуры, так и в области обороны.
Экс-глава государства отметила, что Европа сейчас играет по высоким ставкам и Латвия должна делать то же самое. "Мы должны продолжать объяснять Европе, что наша безопасность - это их безопасность. Мы должны работать с Германией, Францией и нашими ближайшими соседями по региону. Латвия должна стараться играть свою роль в самых важных советах ООН, чтобы у нас был более сильный голос", - подчеркнула она.
Вике-Фрейберга считает, что более тесная координация необходима и в военной сфере. "Не может быть 15 разных моделей танков и калибров снарядов - то, что производится в Европе, не сочетается. Даже немецкие и французские генералы, которые ушли с государственной службы и могут говорить откровенно, признали, что их страны почти преступно отказались от инвестиций в безопасность, положившись на США", - сказала бывший президент Латвии.
В то же время она категорически не приемлет сеяние страха в обществе:
"В страхе никто ничего не добивается. Я отвергаю культивирование страха как нездоровое и опасное состояние души".
Она напомнила, что Латвия - свободная страна и ее можно всячески укреплять. "Стыдно стонать о своей незащищенности, в то время как в Украине бомбы разрывают людей на части и хоронят под обломками их собственных домов. Поступайте на государственную службу, идите в политику, в бизнес. Учитесь, изучайте, делайте. Только действие создает безопасность", - говорит бывший президент.
Призвав людей готовиться к выборам в Сейм и поддерживать честных и способных людей, идущих в политику, она напомнила, что демократия работает до тех пор, пока каждый готов в ней участвовать.
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