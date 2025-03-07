После остановки поставок оружия Вашингтон прекратил также делиться и разведывательной информацией с Киевом. DW расспросила экспертов, как это скажется на ходе войны.
Украина осталась без разведданных США. Насколько это критично?
Соединенные Штаты Америки приостановили поставки Украине не только оружия, но и разведывательных данных, подтвердил 5 марта директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что условием для возобновления этой помощи является начало мирных переговоров.
Понятно, что Украина ощутит негативные последствия отсутствия американского оружия, прежде всего, ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Но насколько велико значение разведывательной информации, которой Вашингтон делился с Киевом, и каким образом ее отсутствие повлияет на ход войны?
Последствия отсутствия разведданных США для Украины
Американский Институт изучения войны (ISW), анализируя остановку поставок разведданных Украине, считает, что этот шаг "навредит способности Украины защищаться от постоянных российских атак на военные и гражданские объекты". Без американских разведданных украинская армия не сможет применять системы ATACMS и HIMARS для ударов как по оккупированным территориям, так и вглубь РФ, в том числе по российским системам противовоздушной обороны. Это, вероятно, "повлияет на то, насколько близко к линии фронта будут готовы действовать российские пилоты, и расширит возможности России эффективно использовать управляемые бомбы в прифронтовых районах", отмечает ISW.
Аналитики ISW указывают, что отсутствие американских разведданных позволит войскам РФ усилить свои удары ракетами и дронами по украинскому тылу, ведь ранее США помогали украинской системе раннего предупреждения, сообщая о готовящихся российских ударах по украинским городам, что позволяло подготовиться к запуску ракет и беспилотников.
Руководитель аналитического центра Silverado Policy Accelerator в Вашингтоне Дмитрий Альперович отмечает, что в некоторых вещах украинские вооруженные силы ощутят отсутствие американских разведданных сразу. "Они (украинцы. - Ред.) будут иметь меньше разведывательных данных, которые помогают в противовоздушной обороне, по запуску (российских. - Ред.) ракет, крылатых ракет и дронов. Они будут иметь меньше возможностей осуществлять удары вглубь (территории РФ. - Ред.) по арсеналам оружия, командным пунктам и потенциальным целям внутри России", - отметил он в разговоре с DW.
Эксперт Defence Express Иван Киричевский тоже считает, что остановка обмена разведданными может быть критической именно для украинского ПВО. "Базовое, от чего мы зависели - это сообщение о взлетах стратегической авиации. Радары НАТО видели все эти взлеты. Это давало время подготовиться нашей противовоздушной обороне. Теперь вопрос, будет ли время подготовиться к отражению атаки", - объясняет эксперт.
Решение прекратить делиться разведанными принимает Трамп
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук тоже отмечает, что именно отсутствие у Киева доступа к разведданным США является "самым опасным", ведь "всему миру известно, что в Соединенных Штатах Америки они самые лучшие". Он также указывает на то, что прекратить делиться разведданными Вашингтон может исключительно по решению президента. "Потому что если в вопросах военной помощи, так или иначе, еще выполняются какие-то договоренности с предыдущей администрацией, и это продолжительный процесс, то в вопросе разведданных президент США имеет исключительное право прекратить их предоставлять", - говорит эксперт в разговоре с DW.
Кроме того, сотрудница отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон указывает на то, что отсутствие разведданных из США негативно отразится на логистике, необходимой для оказания помощи Украине странами-партнерами. "И мы говорим не только об американской помощи, но и об европейской помощи. Соединенные Штаты оказывают в этом логистическую поддержку, так что это будет иметь эффект", - напоминает эксперт.
Также, по словам Мирон, на линии фронта у украинских войск могут возникнуть сложности с коммуникациями, например, со спутниковой связью, ведь украинские военные используют спутниковый интернет Starlink, в частности, при использовании FPV-дронов. "А мы не знаем, что произойдет со Starlink", - говорит она.
Также, по мнению Марины Мирон, Украине "придется думать о том, где разместить свои системы ПВО и какие объекты защищать". "В любом случае, это становится сложно", - считает она.
Возможности европейской разведки ограничены
Впрочем, среди десятков государств-партнеров Украины, которые помогают ей бороться против российской агрессии, не только у США есть данные разведки, которыми они могут поделиться с Киевом. Так, 6 марта министр обороны Франции заявил, что его страна будет передавать Украине свои разведданные. Министр обороны Украины Рустем Умеров впоследствии заверил, что Украина работает над альтернативами американским разведывательным данным.
Дмитрий Альперович отмечает, что европейские государства, в частности Великобритания и Нидерланды, имеют "фантастические возможности" для сбора таких данных внутри России. "Они могут вмешаться и частично восполнить эту брешь", возникшую из-за отсутствия разведданных из США, говорит эксперт.
Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что европейские страны способны частично компенсировать потерю Украиной разведданных из США. "Это (разведанные США. - Ред.) - большая ценность, но опять же есть много европейских стран, которые при желании могут частично это компенсировать", - убежден он.
Однако, по мнению Марины Мирон, отсутствие разведданных именно из США сейчас наиболее критическая проблема Украины, поскольку европейцы не могут их дополнить собственной разведывательной информацией.
"Американские военные спутники или спутниковые возможности намного превосходят то, что имеет Европа и то, что есть у Великобритании", - сказала Мирон в интервью DW. "Поэтому, даже если у Украины будет оружие, но она не сможет определить, где расположены цели, это существенно повлияет на возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки. Следовательно, даже если у украинских вооруженных сил не иссякнут прямо сейчас оружие и боеприпасы, это (разведывательная информация, эквивалентная американской. - Ред.) не то, что может обеспечить Европа", - объясняет эксперт.
Но, как отмечает Дмитрий Альперович, и у самой Украины есть много возможностей по сбору разведывательной информации, с использованием дронов и других средств. "Они не нуждались в этом, потому что США делали это за них. Но сейчас они должны полагаться на некоторые из этих средств", - отметил Альперович.
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