Украина осталась без разведданных США. Насколько это критично?

Рустам Умеров Фото: AFP/GETTY IMAGES

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что европейские страны способны частично компенсировать потерю Украиной разведданных из США. "Это (разведанные США. - Ред.) - большая ценность, но опять же есть много европейских стран, которые при желании могут частично это компенсировать", - убежден он.

Однако, по мнению Марины Мирон, отсутствие разведданных именно из США сейчас наиболее критическая проблема Украины, поскольку европейцы не могут их дополнить собственной разведывательной информацией.

"Американские военные спутники или спутниковые возможности намного превосходят то, что имеет Европа и то, что есть у Великобритании", - сказала Мирон в интервью DW. "Поэтому, даже если у Украины будет оружие, но она не сможет определить, где расположены цели, это существенно повлияет на возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки. Следовательно, даже если у украинских вооруженных сил не иссякнут прямо сейчас оружие и боеприпасы, это (разведывательная информация, эквивалентная американской. - Ред.) не то, что может обеспечить Европа", - объясняет эксперт.

Но, как отмечает Дмитрий Альперович, и у самой Украины есть много возможностей по сбору разведывательной информации, с использованием дронов и других средств. "Они не нуждались в этом, потому что США делали это за них. Но сейчас они должны полагаться на некоторые из этих средств", - отметил Альперович.

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