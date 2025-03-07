ХАМАС угрожает убивать заложников в случае возобновления войны в Газе

"Любая эскалация агрессии" против палестинцев приведет к убийству некоторых захваченных заложников, заявил официальный представитель ХАМАС Абу Убайда в видеообращении.

Он также обвинил Израиль в гибели пленных, утверждая, что Тель-Авив нарушил соглашение о прекращении огня.

По данным израильских властей, в Газе по-прежнему находятся 24 живых заложника и 35 тел погибших.

Среди пленных израильско-германский солдат и один гражданин Таиланда. В руках боевиков остаются тела нескольких иностранных граждан.

Ранее освобожденные заложники рассказывали, что исламисты морили их голодом и жестоко обращались с ними. Родственники пленных опасаются, что оставшиеся в Газе могут находиться на грани смерти.

На прошлой неделе истек первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС. Стороны не смогли договориться о втором этапе, и Израиль пригрозил возобновить военную операцию, если боевики не продолжат освобождать заложников.

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