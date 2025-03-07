Силиня: Европе невыгодно отталкивать Венгрию и отдавать ее в руки России

Комментируя неспособность стран Евросоюза договориться о дальнейшем финансировании помощи Украине из-за вето Венгрии, Силиня подчеркнула, что государства-члены были готовы к такому сценарию. По ее словам, заранее обсуждался вариант принятия документа от лица 26 стран, минуя Будапешт.

"Не секрет, что Венгрия и раньше заявляла о своем несогласии по украинскому вопросу", - сказала премьер-министр. Она отметила, что найденный компромисс стал лучшим способом показать, что позиция подавляющего большинства стран ЕС остается единой.

Отвечая на вопрос об эффективности существующего механизма принятия решений, Силиня подчеркнула, что так устроен европейский формат, и напомнила, что ранее ЕС сталкивался с разногласиями и по другим важным для Латвии вопросам, например по безопасности восточной границы.

"Ясно, что это волнует в первую очередь приграничные страны", - добавила глава латвийского правительства. Она также подчеркнула, что страны ЕС уже используют экстренные инструменты для решения подобных ситуаций, в том числе финансовые механизмы для оборонных нужд.