Полностью отстраненная от Европы Венгрия, оказавшаяся в орбите влияния России, не отвечает интересам ЕС, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Силиня: Европе невыгодно отталкивать Венгрию и отдавать ее в руки России
Комментируя неспособность стран Евросоюза договориться о дальнейшем финансировании помощи Украине из-за вето Венгрии, Силиня подчеркнула, что государства-члены были готовы к такому сценарию. По ее словам, заранее обсуждался вариант принятия документа от лица 26 стран, минуя Будапешт.
"Не секрет, что Венгрия и раньше заявляла о своем несогласии по украинскому вопросу", - сказала премьер-министр. Она отметила, что найденный компромисс стал лучшим способом показать, что позиция подавляющего большинства стран ЕС остается единой.
Отвечая на вопрос об эффективности существующего механизма принятия решений, Силиня подчеркнула, что так устроен европейский формат, и напомнила, что ранее ЕС сталкивался с разногласиями и по другим важным для Латвии вопросам, например по безопасности восточной границы.
"Ясно, что это волнует в первую очередь приграничные страны", - добавила глава латвийского правительства. Она также подчеркнула, что страны ЕС уже используют экстренные инструменты для решения подобных ситуаций, в том числе финансовые механизмы для оборонных нужд.
Говоря о Венгрии, Силиня отметила, что, какой бы позиции она ни придерживалась, свое мнение она не изменит, но при этом Европа не заинтересована в том, чтобы полностью ее оттолкнуть и оставить под влиянием России.
"Нам стратегически выгоднее, чтобы Венгрия оставалась частью Европы и взаимодействовала с ней, а не с Россией", - заявила премьер-министр.
Как сообщалось ранее, проект декларации, поддержанный 26 странами ЕС, вновь подтверждал жесткую позицию Евросоюза в отношении агрессии России, подчеркивал необходимость справедливого и прочного мира и содержал обязательства продолжать поддержку Украины, включая военную помощь.
Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, в прошлую субботу объявил, что наложит вето на документ, сославшись на "стратегические разногласия по украинскому вопросу".
В своем письме председателю Европейского совета Антониу Коште Орбан предложил вместо этого поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую на прошлой неделе. Этот документ призывает к немедленному прекращению войны, но не упоминает Россию как агрессора.
За эту резолюцию, помимо России и Китая, проголосовали США, тогда как европейские страны воздержались.
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