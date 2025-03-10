Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал президент латвийской "Вирслиги" Максим Кривунец, с котором мы обсудили стартовавший на прошлой неделе новый сезон чемпионата Латвии по футболу, перспективу объединения с Литвой и Эстонией, а также нежелание местных футболистов уезжать в Европу.
"Нам не хватает звёзд и инфраструктуры". Максим Кривунец о проблемах латвийского футбола
В эфире прозвучало:
0:00 Всё ли готово к старту чемпионата Латвии?
1:35 Может ли "Вирслига" перейти на систему осень-весна?
3:22 О решении ЛФФ увеличить для клубов регистрационный взнос за легионеров с 3000 до 8000 евро. Есть ли конфликт с ЛФФ?
10:25 Лимит на легионеров. Есть ли риск, что в футбольном клубе "Рига" не будет рижан?
12:44 "Наша система помогает национальной сборной"
13:29 RFS в Лиге Европы. Что это дало "Вирслиге"?
15:19 О тех, кто стал звездой в Латвии и уехал покорять Европу
18:13 Почему латвийские футболисты не уезжают?
21:56 Выступления RFS в Лиге Европы не принесли команде денег. Как это?
23:50 Почему футбол в Латвии уступает по популярности хоккею и баскетболу?
30:36 Вырос ли уровень чемпионата Латвии по футболу?
38:48 Два топ-клуба в чемпионате - это проблема?
41:14 Создание Балтийской лиги по футболу. Когда?