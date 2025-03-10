В эфире прозвучало:

0:00 Всё ли готово к старту чемпионата Латвии?

1:35 Может ли "Вирслига" перейти на систему осень-весна?

3:22 О решении ЛФФ увеличить для клубов регистрационный взнос за легионеров с 3000 до 8000 евро. Есть ли конфликт с ЛФФ?

10:25 Лимит на легионеров. Есть ли риск, что в футбольном клубе "Рига" не будет рижан?

12:44 "Наша система помогает национальной сборной"

13:29 RFS в Лиге Европы. Что это дало "Вирслиге"?

15:19 О тех, кто стал звездой в Латвии и уехал покорять Европу

18:13 Почему латвийские футболисты не уезжают?

21:56 Выступления RFS в Лиге Европы не принесли команде денег. Как это?

23:50 Почему футбол в Латвии уступает по популярности хоккею и баскетболу?

30:36 Вырос ли уровень чемпионата Латвии по футболу?

38:48 Два топ-клуба в чемпионате - это проблема?

41:14 Создание Балтийской лиги по футболу. Когда?

48:24 Новый сезон. Чего ждать, какие новинки?