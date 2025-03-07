Даугавиньш вернулся в хоккей и будет бороться за место в сборной

"Приветствую всех любителей хоккея в Латвии. Хочу сообщить, что буду бороться за место в национальной сборной на чемпионате мира этого года. Спасибо людям, которые обратились, вдохновили и не позволили забыть о моих мечтах. Я полон энергии, усердно работаю и готов бороться за место в национальной сборной", - сообщил Даугавиньш.