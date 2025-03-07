Многолетний капитан сборной Латвии Каспар Даугавиньш вернулся в хоккей и намерен бороться за место в составе национальной команды, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Даугавиньш вернулся в хоккей и будет бороться за место в сборной
36-летний Каспар Даугавиньш, сыгравший 153 матча за сборную Латвии, начнет подготовку к чемпионату мира вместе с национальной командой в конце марта.
"Приветствую всех любителей хоккея в Латвии. Хочу сообщить, что буду бороться за место в национальной сборной на чемпионате мира этого года. Спасибо людям, которые обратились, вдохновили и не позволили забыть о моих мечтах. Я полон энергии, усердно работаю и готов бороться за место в национальной сборной", - сообщил Даугавиньш.
Даугавиньш представлял сборную Латвии по хоккею на 12 чемпионатах мира и трех Олимпийских играх, был капитаном команды на чемпионатах мира 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 и 2024 годов.
За сборную Латвии он забил 51 гол и сделал 95 результативных передач.
В составе латвийской сборной Даугавиньш завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2023 года в качестве капитана.
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