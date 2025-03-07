Сотрудники Государственной полиции Латвии в Латгале в четверг, 6 марта, смогли оперативно вернуть 15 000 евро, которые мошенники обманом выманили у пенсионерки, сообщило агентство LETA.
Полицейские вернули пенсионерке украденные 15 000 евро
В тот день в Даугавпилсе неизвестная женщина позвонила 83-летней жительнице (1941 г. рожд.) и представилась ее родственницей. Злоумышленница рассказала, что попала в аварию и срочно нуждается в деньгах.
Завоевав доверие пожилой женщины, мошенница убедила ее передать 15 000 евро другому человеку, который затем забрал деньги.
После получения информации сотрудники Даугавпилсского участка полиции оперативно отследили и вернули деньги пенсионерке.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и напоминать своим родственникам, особенно пожилым, о мерах финансовой безопасности.
Всегда проверяйте информацию, полученную по телефону. Не сообщайте данные банковских карт и счетов посторонним.
Помните, что полиция и другие государственные учреждения никогда не звонят с просьбой передать деньги или раскрыть банковские данные.
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