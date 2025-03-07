Полицейские вернули пенсионерке украденные 15 000 евро

В тот день в Даугавпилсе неизвестная женщина позвонила 83-летней жительнице (1941 г. рожд.) и представилась ее родственницей. Злоумышленница рассказала, что попала в аварию и срочно нуждается в деньгах.

Завоевав доверие пожилой женщины, мошенница убедила ее передать 15 000 евро другому человеку, который затем забрал деньги.

После получения информации сотрудники Даугавпилсского участка полиции оперативно отследили и вернули деньги пенсионерке.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и напоминать своим родственникам, особенно пожилым, о мерах финансовой безопасности.

Всегда проверяйте информацию, полученную по телефону. Не сообщайте данные банковских карт и счетов посторонним.

Помните, что полиция и другие государственные учреждения никогда не звонят с просьбой передать деньги или раскрыть банковские данные.

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