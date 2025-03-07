Какие автозапчасти чаще всего крадут в Латвии?

Большинство краж - 77% - были зафиксированы в Риге, однако отдельные случаи произошли в Валмиере, Юрмале, Олайне, Балдоне и Даугавпилсе.

Чаще всего преступники действовали ночью, а владельцы замечали пропажу только утром, когда подходили к автомобилю.

Какие марки в зоне риска?

Чаще всего жертвами краж становятся владельцы BMW и Volvo.

Наиболее ценной добычей остаются зеркала заднего вида BMW - именно на них приходятся самые дорогие случаи - с выплатами от 2800 до 3300 евро.

Владельцы Volvo чаще всего сталкиваются с кражей решеток радиатора и фар.

Так, владелец Volvo в Риге обнаружил, что с его автомобиля украли решетку радиатора, при этом был поврежден бампер, а из-за вырванных проводов перестали работать датчики и экран мультимедиа. Средняя выплата за такие кражи составила около 400 евро, а в случае с похищенными фарами Volvo S80 компенсация достигла 2470 евро.

Мошенники не ограничиваются BMW и Volvo:

Mercedes-Benz GLE: в Риге преступники украли стекла боковых зеркал, выплата по KASKO составила 2140 евро.