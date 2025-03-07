В 2023 году страховая компания ERGO получила около 30 заявок на компенсации по KASKO, связанных с кражами автомобильных деталей. Наибольшей популярностью у преступников пользуются боковые зеркала, но также часто крадут фары, решетки радиатора и другие ценные компоненты. Средняя выплата по таким случаям составила 930 евро, а крупнейшая компенсация - 3300 евро за украденные зеркала заднего вида и их корпуса с BMW в Риге.
Какие автозапчасти чаще всего крадут в Латвии?
Большинство краж - 77% - были зафиксированы в Риге, однако отдельные случаи произошли в Валмиере, Юрмале, Олайне, Балдоне и Даугавпилсе.
Чаще всего преступники действовали ночью, а владельцы замечали пропажу только утром, когда подходили к автомобилю.
Какие марки в зоне риска?
Чаще всего жертвами краж становятся владельцы BMW и Volvo.
Наиболее ценной добычей остаются зеркала заднего вида BMW - именно на них приходятся самые дорогие случаи - с выплатами от 2800 до 3300 евро.
Владельцы Volvo чаще всего сталкиваются с кражей решеток радиатора и фар.
Так, владелец Volvo в Риге обнаружил, что с его автомобиля украли решетку радиатора, при этом был поврежден бампер, а из-за вырванных проводов перестали работать датчики и экран мультимедиа. Средняя выплата за такие кражи составила около 400 евро, а в случае с похищенными фарами Volvo S80 компенсация достигла 2470 евро.
Мошенники не ограничиваются BMW и Volvo:
Mercedes-Benz GLE: в Риге преступники украли стекла боковых зеркал, выплата по KASKO составила 2140 евро.
Audi e-tron: похищены боковые зеркала, компенсация достигла 1900 евро.
Volkswagen Touareg: украдены две основные фары и противотуманка, страховая компания возместила 1200 евро.
В 65% случаев преступники похищали зеркала заднего вида, но также воровали фары, решетки радиатора, катализаторы, номерные знаки, колесные диски и даже камеры заднего вида.
Постепенно количество таких преступлений сокращается.
В 2021 году в ERGO поступило 64 заявки на компенсацию краж деталей. В 2022 году - 50 заявок. В 2023-2024 годах - около 30 заявок.
Аналогичную тенденцию подтверждает Государственная полиция: если в 2023 году было зарегистрировано 250 уголовных дел, связанных с автомобильными кражам, то в 2024 году их число сократилось до 220.
По мнению Государственной полиции, спад связан с изменением геополитической ситуации. После вторжения России в Украину стало сложнее нелегально вывозить автомобили и запчасти в Россию, что осложнило работу черного рынка и уменьшило спрос на краденые детали.
Как защитить автомобиль?
Страховая компания ERGO рекомендует следовать нескольким мерам безопасности:
- Не оставлять ценные вещи в машине - даже зарядное устройство или пустая сумка могут привлечь внимание воров.
- Парковаться в безопасных местах - выбирать освещенные и оживленные парковки, избегая темных и удаленных зон.
- Проверять, закрыты ли двери и окна - даже если выходите на минуту.
- Установить дополнительные противоугонные системы - сигнализация, блокираторы руля и КПП отпугнут преступников.
- Маркировать детали - это затруднит их продажу на черном рынке.
- Быть внимательными - если видите подозрительных людей возле машин, немедленно сообщайте в полицию по номеру 112.
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