Главное за 7 марта Нападение на полицейскую, судьба советских заводов и президент благодарит создателей "Потока"

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Государственная полиция выдвинула обвинение против женщины, напавшей на сотрудницу полиции и попытавшейся ударить ее ножом, сообщает агентство LETA.

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За рубежом:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить механизмы коллективной обороны НАТО на Украину, не принимая ее в состав альянса.

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Реагируя на воздушные удары России по Украине, президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, пригрозил Москве новыми санкциями и таможенными тарифами.

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Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать деньги, задержанные еще в конце прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией, поскольку у нее нет другого выбора. Об этом он сообщил в Овальном кабинете Белого дома, его слова приводит The New York Times.

Пока Вашингтон меняет внешнеполитический курс, а Европа пытается взять на себя ведущую роль в украинском вопросе, страны Балтии не хотят оставаться в стороне. Однако британский премьер-министр Кир Стармер не пригласил лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по безопасности, который состоялся 2 марта в Лондоне. Почему так произошло и что это значит?

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