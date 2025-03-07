Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - под Ригой на полицейскую напала женщина с ножом, стали известны подробности аварии с участием ребенка в Плявниеках, а RUS TVNET разобрал судьбу советских заводов в Латвии. Об этих и других новостях пятницы, 7 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 марта ⟩ Нападение на полицейскую, судьба советских заводов и президент благодарит создателей "Потока"
Новости Латвии:
В предыдущих материалах TVNET+мы рассмотрели, как советская индустриализация Латвии в 1950–1970-е годы радикально преобразила город и демографию, и назвали причины, по которым гиганты латвийской промышленности не дожили до наших дней. Однако, за кадром остались множество примеров и цифр, и личные истории заводов, имена которых известны от Латвии до Владивостока. Рассмотрим конкретные предприятия - символы латвийской индустрии советской эпохи - и то, как сложилась их судьба в новые времена.
Иностранные мегаинвестиции в производство так называемого зеленого топлива, которое якобы удвоит потребление энергии в Эстонии и также затронет Латвию, представляют мастера банкротства и пустословы, а инвесторов с толстыми кошельками на горизонте не видно, передает портал Rus.Postimees.
"Мне очень нравится, когда я что-то делаю, и это отдается", - признается латвийский дизайнер женской и детской одежды Катерина Муц, которая стала новым гостей передачи TVNET+ "В чем фишка?".
В четверг утром в рижском районе Плявниеки произошла авария - ребенок попал под колеса автомобиля. По информации телеканала TV3 и программы Degpunktā, водитель уснул за рулем и сбил несовершеннолетнего.
Государственная полиция выдвинула обвинение против женщины, напавшей на сотрудницу полиции и попытавшейся ударить ее ножом, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить механизмы коллективной обороны НАТО на Украину, не принимая ее в состав альянса.
Реагируя на воздушные удары России по Украине, президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, пригрозил Москве новыми санкциями и таможенными тарифами.
Кризис в выплатах российских военных пенсий миновал. Как сообщили Rus.Postimees сами пенсионеры, они начали получать деньги, задержанные еще в конце прошлого года. Одновременно стало известно, что проблемы с выплатами начались у тех, кто получает гражданские пенсии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией, поскольку у нее нет другого выбора. Об этом он сообщил в Овальном кабинете Белого дома, его слова приводит The New York Times.
Пока Вашингтон меняет внешнеполитический курс, а Европа пытается взять на себя ведущую роль в украинском вопросе, страны Балтии не хотят оставаться в стороне. Однако британский премьер-министр Кир Стармер не пригласил лидеров Латвии, Литвы и Эстонии на саммит по безопасности, который состоялся 2 марта в Лондоне. Почему так произошло и что это значит?
Интересное чтиво:
В пятницу, 7 марта, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с творческой командой анимационного фильма "Поток", чтобы поблагодарить их за феноменальное достижение - более 70 различных наград, включая премию "Оскар", полученную в начале этой недели.
Украинского певца Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, не выпустили из Украины на концерты. Европейский тур артиста под угрозой, пишет УНИАН.
Вскоре после прибытия команды "Потока" (Straume) в аэропорт режиссер фильма Гинтс Зилбалодис и соавтор сценария Матисс Кажа ответили на первые вопросы после возвращения домой. Они рассказали о забавных происшествиях и о том, планируют ли отмечать свою победу в латвийском ресторане быстрого питания.
Многолетний капитан сборной Латвии Каспар Даугавиньш вернулся в хоккей и намерен бороться за место в составе национальной команды, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Известно, что со временем и сменой политической власти названия городских улиц имеют тенденцию меняться. Мы только что испытали это, когда было решено, что в Риге не место улицам, связанным с государством-агрессором. Но знаете ли вы, как в давней истории назывались самые знаменитые улицы Риги?
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