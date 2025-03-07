В Риге в этом году построят несколько новых велодорожек

После окончания зимнего технологического перерыва весной начнется строительство велодорожки и обновление покрытия на улице Вильхелма Пурвитиса.

Работы будет выполнять SIA CBF Ļ-KO. Проект предусматривает прокладку велодорожки по всей длине улицы - от улицы Дзирнаву до набережной Генерала Радзиня.

На участке от улицы Эмилии Беньямины до улицы Ластадияс появятся односторонние велодорожки по обеим сторонам проезжей части.

От улицы Ластадияс до набережной Генерала Радзиня будет построена двусторонняя велодорожка по правой стороне улицы.

Также весной начнется обустройство велосипедных полос и реконструкция перекрестков на участке Дзирнаву - от Тербатас до Сколас. Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком.

Продолжается выбор подрядчиков для строительства велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. Работы также планируют начать с началом строительного сезона.

В этом году в трех направлениях будут реализованы велосипедные проекты регионального и городского значения:

Рига - Улброка

Рига - Кекава

Рига - Бабите - Пиньки

По этим маршрутам сейчас идет тендер на выбор подрядчиков: