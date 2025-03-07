В рамках строительного сезона 2024 года в Риге планируется развитие велосипедной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
В Риге в этом году построят несколько новых велодорожек
После окончания зимнего технологического перерыва весной начнется строительство велодорожки и обновление покрытия на улице Вильхелма Пурвитиса.
Работы будет выполнять SIA CBF Ļ-KO. Проект предусматривает прокладку велодорожки по всей длине улицы - от улицы Дзирнаву до набережной Генерала Радзиня.
На участке от улицы Эмилии Беньямины до улицы Ластадияс появятся односторонние велодорожки по обеим сторонам проезжей части.
От улицы Ластадияс до набережной Генерала Радзиня будет построена двусторонняя велодорожка по правой стороне улицы.
Также весной начнется обустройство велосипедных полос и реконструкция перекрестков на участке Дзирнаву - от Тербатас до Сколас. Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком.
Продолжается выбор подрядчиков для строительства велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. Работы также планируют начать с началом строительного сезона.
В этом году в трех направлениях будут реализованы велосипедные проекты регионального и городского значения:
- Рига - Улброка
- Рига - Кекава
- Рига - Бабите - Пиньки
По этим маршрутам сейчас идет тендер на выбор подрядчиков:
Для маршрута Рига - Улброка заявки принимаются до 10 марта.
Для маршрута Рига - Кекава - до 17 марта.
Для маршрута Рига - Бабите - Пиньки - до 2 апреля.
Велодорожки появятся и в рамках других строительных объектов, где работы уже ведутся или начнутся в этом году:
- На улице Латгалес в рамках продления 7-го трамвайного маршрута.
- На участке от Каменного моста до Островного в рамках реконструкции набережной Муксалас.
- На улице Сканстес в ходе модернизации перекрестков.
- На мосту Земитанса.
- На новом путепроводе от улицы Твайка к Кундзиньсале.
- На Южном мосту (4-я очередь строительства).
Ведется проектирование пешеходной и велосипедной инфраструктуры для:
- Бривибас гатве (от съезда на улицу Бергу до границы Риги).
- Улицы Гранита (от границы Риги до улицы Крустпилс).
- Маршрута Вецаки - Царникава.
Завершено начальное проектирование:
- Велодорожки и пешеходной зоны на улице Бикерниеку (от улицы Юглас до границы с Ропажским краем).
- Велодорожки на улицах Бергу и Упесциема (от Бривибас гатве до границы с Ропажским краем).
Ведется тендер на разработку документации для проекта "Обустройство пешеходных и велосипедных дорожек в районах Риги".
Запланировано строительство семи новых велодорожек:
- Улица Дзирциема и Буллю
- Улица Илукстес
- Улица Бралю Каудзишу
- Улица Ницгалес и Пилдас
- Улица Андрея Сахарова и Катлакална
- Улица Улброкас
- Маршрут Браса - Саркандаугава - Милгравис
Как только будет завершен отбор подрядчиков, начнется разработка проектов.
В ближайшее время планируется объявить тендер на строительство велодорожки "Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини" на участке от улицы Румбас 88 до улицы Яньогу.
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