Латвия и Эстония в игре на миллиард: что не так с проектами зеленого топлива?

В октябре министр климата Эстонии Йоко Алендер принимала для обсуждения строительства водородного завода представителя компании Clean Industrial Solutions Holding ASi (CIS), норвежца Руне Ульванга.

"Это правда, что мы изучаем возможности создать производство зеленого водорода в Эстонии, - сказал Ульванг. - Однако мы пока не определились с конкретным местом и в настоящее время рассматриваем несколько вариантов. Нашим флагманом является CIS Liepaja в Латвии, где мы получаем ценные знания и опыт в разработке проектов по зеленому водороду".

Он не ответил на вопрос об инвесторах, хотя строительство заводов в Латвии и Эстонии обойдется более чем в миллиард евро.

В 2011 году газета коммуны Сёр-Варангер похвалила Руне Ульванга за начало грандиозного проекта по строительству недвижимости - почти 30 частных домов и нескольких многоквартирных домов. В 2019 году The Barents Observer написал, что Ульванг ездит в Китай с целью заключить партнерское соглашение между его родным городом Киркенес и китайским портовым городом Инкоу для развития портовой инфраструктуры.

Но в конце 2020 года "разорвалась бомба".