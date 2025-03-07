Суббота будет по-весеннему теплой

Ожидается слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +10…+15 градусов. В прибрежных районах будет на несколько градусов холоднее, +5…+10 градусов.

Утро в Риге будет солнечным, но к середине дня количество облаков увеличится. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов.

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