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Суббота будет по-весеннему теплой

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Кот рядом с цветами
Кот рядом с цветами Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 8 марта, когда отмечается Международный женский день, погода в Латвии будет теплой и сухой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +10…+15 градусов. В прибрежных районах будет на несколько градусов холоднее, +5…+10 градусов.

Утро в Риге будет солнечным, но к середине дня количество облаков увеличится. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов.

Галерея: Активность на цветочных рынках в Международный женский день, 8 марта 2024 года

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