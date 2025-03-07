В женский день без дождя, температура - до +13 градусов

Ночью облачность будет небольшой, однако утром и днем облака начнут сгущаться с северо-запада.Осадков не прогнозируется.

Ранним утром температура опустится до -2...+4 °C. На отдельных участках дорог возможен гололед и туман.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. В течение дня качество воздуха может ухудшиться из-за повышенной концентрации мелкодисперсных частиц (PM2.5).

В Риге ночь будет преимущественно ясной. В течение дня небо частично покроется облаками, но осадков не ожидается.

Южный, юго-западный ветер к вечеру сменится на северный. Ночью температура воздуха составит +1...+3 °C, а днем на короткое время поднимется до +13°C.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самый высокий температурный рекорд в этот день составил +8,7 °C в Дагде (однако там измерения проводятся сравнительно недавно) и +14,1 °C в Колке в 2015 году.

В этом году температура воздуха в ряде регионов может приблизиться к этим показателям.

Галерея: В Пардаугаве цветут крокусы

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!