Насколько вырастут цены в Латвии? Прогноз банковских аналитиков

Он отметил, что в этом году в феврале инфляция намного выше, чем в прошлом месяце, когда она составила всего 0,4%, и главная причина в том, что больше не снижаются расходы на содержание жилья. "В январе закончился период падения тарифов на тепло, в феврале и в последующие месяцы скорее ожидается рост, так как на биржах резко выросла цена на газ. Электричество в феврале также было дорогим из-за обрыва морского кабеля и погодных условий", - сказал Страутиньш.

Он отметил, что также растут цены на продукты питания, но наблюдаются большие контрасты в группах продуктов.

В частности, в феврале прошлого года цены на молоко, сыр и яйца снизились на 7%, а в феврале этого года - с наибольшей долей вероятности выросли более чем на 10%, что связано с тем, что стоимость свежего молока поднялась с 39 центов в августе 2024 года до 48 центов в декабре 2024 года.

"Совершенно безумные цены на некоторые люксовые продукты, или на такие, которые стремительно становятся люксом", - отметил Страутиньш.

Он упомянул, что в феврале на биржах исторического максимума достигла цена на кофе Arabica, однако есть и продукты питания, дороговизна которых сейчас стабильна, что во многом обусловлено довольно низкими ценами на зерно на мировом рынке.

Расходы на топливо, по словам Страутиньша, в феврале скорее имели понижающее влияние, а в марте оно будет таковым обязательно, так как нефть подешевела, а курс евро вырос.

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Центральное статистическое управление сообщит данные об изменении потребительских цен в феврале в понедельник, 10 марта.

Как сообщалось, в Латвии потребительские цены в январе этого года по сравнению с декабрем выросли на 0,6%, а за год - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года - на 3%. При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе вырос на 1,4%.

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