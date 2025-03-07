Суд в Мюнхене приговорил 58-летнего гражданина РФ, обвинявшегося в убийстве двух украинских военнослужащих в Мурнау (земля Бавария), к пожизненному заключению. Вердикт вынесен в пятницу, 7 марта. По данным представителя суда, россиянин виновен в особо тяжком преступлении, а, следовательно, досрочное освобождение практически невозможно, передало агентство AFP.

Судья не счел политический мотив убийства доказанным. Несмотря на разное отношение к войне - до ссоры все трое общались друг с другом. Вина признана особо серьезной, потому что россиянин после конфликта пошел домой за ножом.

В суде сочли, что мужчина действовал по злому умыслу, а также укрывал другое преступление. Кроме того, он имел значительное количество судимостей и находился под полицейским надзором.

На приговор можно подать апелляцию в Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.

Украинцы были прооперированы в клинике Мурнау

Украинцы в возрасте 23 и 36 лет после полученных на войне ранений были прооперированы в клинике Мурнау, специализирующейся на травматологической помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.