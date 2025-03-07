Суд в Мюнхене приговорил гражданина РФ, обвинявшегося в убийстве двух украинских военнослужащих в Баварии, к пожизненному лишению свободы.
Россиянин в ФРГ получил пожизненное за убийство украинцев
Суд в Мюнхене приговорил 58-летнего гражданина РФ, обвинявшегося в убийстве двух украинских военнослужащих в Мурнау (земля Бавария), к пожизненному заключению. Вердикт вынесен в пятницу, 7 марта. По данным представителя суда, россиянин виновен в особо тяжком преступлении, а, следовательно, досрочное освобождение практически невозможно, передало агентство AFP.
Судья не счел политический мотив убийства доказанным. Несмотря на разное отношение к войне - до ссоры все трое общались друг с другом. Вина признана особо серьезной, потому что россиянин после конфликта пошел домой за ножом.
В суде сочли, что мужчина действовал по злому умыслу, а также укрывал другое преступление. Кроме того, он имел значительное количество судимостей и находился под полицейским надзором.
На приговор можно подать апелляцию в Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.
Украинцы были прооперированы в клинике Мурнау
Украинцы в возрасте 23 и 36 лет после полученных на войне ранений были прооперированы в клинике Мурнау, специализирующейся на травматологической помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.
В прокуратуре отмечали, что обвиняемый и украинские военнослужащие были поверхностно знакомы друг с другом. В день убийства между ними произошла ссора из-за войны в Украине, перед этим все трое распивали вместе спиртные напитки.
Россиянин пошел в свою квартиру, достал нож и нанес 36-летнему украинцу несколько ударов в шею сзади. Последний был застигнут врасплох и не смог защитить себя. Затем обвиняемый, чтобы скрыть первое преступление, нанес 23-летнему украинцу пять ударов ножом.
По версии обвиняемого, спор был развязан исключительно на фоне распития алкоголя. "Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - привело его слова агентство dpa.
Бургомистр Мурнау Рольф Бойтинг (Rolf Beuting) также не видел в преступлении политической подоплеки и полагал, что главную роль сыграл алкоголь.
Полиция задержала россиянина неподалеку от места убийства
Полиция задержала россиянина по адресу регистрации, неподалеку от места убийства.
Издание Spiegel Online отмечало, что лечение украинцев в Мурнау на момент преступления уже было завершено, мужчины жили в лагере для беженцев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!