Видео Соседи предотвратили трагедию - женщина спасена в критический момент

Один из жителей дома напротив заметил, что на пятом этаже долгое время остается открытым окно, а к нему периодически подходит женщина и садится на подоконник.

Казалось, что человек размышляет о жизни и, возможно, готовится принять радикальное решение, поэтому очевидцы сообщили об этом в полицию.

Пока один из полицейских разговаривал с женщиной через окно, другой отправился в квартиру. Дверь в ее жилище была заперта, но женщина сама подошла и открыла ее.

Позже она призналась полицейским, что чувствует себя плохо и не знает, как справиться с проблемами.

Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью! Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292. www.nenoversies.lv - раздел Palīdzība. Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), телефон доверия для детей и подростков - 116111. Форум по предотвращению самоубийств Stāsti un dzīvo - www.stastiundzivo.lv. Служба неотложной медицинской помощи - 113.

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