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Видео Соседи предотвратили трагедию - женщина спасена в критический момент

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Соседи предотвратили трагедию
Соседи предотвратили трагедию Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Женщина, не справляясь с проблемами, задумалась о том, чтобы спрыгнуть с пятого этажа. Внимательным соседям удалось предотвратить трагедию, сообщает программа Degpunktā.

Один из жителей дома напротив заметил, что на пятом этаже долгое время остается открытым окно, а к нему периодически подходит женщина и садится на подоконник.

Казалось, что человек размышляет о жизни и, возможно, готовится принять радикальное решение, поэтому очевидцы сообщили об этом в полицию.

Пока один из полицейских разговаривал с женщиной через окно, другой отправился в квартиру. Дверь в ее жилище была заперта, но женщина сама подошла и открыла ее.

Позже она призналась полицейским, что чувствует себя плохо и не знает, как справиться с проблемами.

Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью!

Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292.

www.nenoversies.lv - раздел Palīdzība.

Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), телефон доверия для детей и подростков - 116111.

Форум по предотвращению самоубийств Stāsti un dzīvo - www.stastiundzivo.lv.

Служба неотложной медицинской помощи - 113.

Больше - в сюжете программы Degpunktā: 

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