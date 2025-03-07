Женщина, не справляясь с проблемами, задумалась о том, чтобы спрыгнуть с пятого этажа. Внимательным соседям удалось предотвратить трагедию, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Соседи предотвратили трагедию - женщина спасена в критический момент
Один из жителей дома напротив заметил, что на пятом этаже долгое время остается открытым окно, а к нему периодически подходит женщина и садится на подоконник.
Казалось, что человек размышляет о жизни и, возможно, готовится принять радикальное решение, поэтому очевидцы сообщили об этом в полицию.
Пока один из полицейских разговаривал с женщиной через окно, другой отправился в квартиру. Дверь в ее жилище была заперта, но женщина сама подошла и открыла ее.
Позже она призналась полицейским, что чувствует себя плохо и не знает, как справиться с проблемами.
Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью!
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292.
www.nenoversies.lv - раздел Palīdzība.
Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), телефон доверия для детей и подростков - 116111.
Форум по предотвращению самоубийств Stāsti un dzīvo - www.stastiundzivo.lv.
Служба неотложной медицинской помощи - 113.
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