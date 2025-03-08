"Я ему [Путину] верю", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. - "Честно говоря, я думаю, что с Украиной сложнее вести дела, и у них нет карт на руках. С Россией, наверное, проще".

За несколько часов до этого выступления Трамп пригрозил Москве новыми санкциями и тарифами в ответ на российские авиаудары по Украине.

Как сообщалось, в ночь на пятницу российские войска нанесли по Украине 67 ударов ракетами различных типов, а также 194 удара беспилотниками. Российские удары были направлены на энергетическую инфраструктуру в различных регионах Украины.

Президент США заявил на пресс-конференции, что понимает, почему русские осуществили эту массовую бомбардировку.

"На самом деле, я думаю, что он [Путин] делает то, что сделал бы любой человек в такой ситуации", - сказал Трамп. - "У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И вы знаете, он хочет закончить войну".

"Я думаю, он будет более великодушным, чем раньше, что очень хорошо. Это означает много хорошего", - продолжил в своей малопонятной манере восхвалять кровавого диктатора хозяин Белого дома.

В то же время Трамп вновь обрушился на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив, что если он и дальше будет требовать гарантий Запада, прежде чем согласиться на прекращение огня, то может лишиться любого участия США.

"У меня нет данных, что они хотят решения. Если они не хотят решения, мы выйдем, потому что мы хотим решения. Я делаю это, чтобы остановить смерти", - подчеркнул Трамп.

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