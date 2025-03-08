"Эта российская атака на нашу энергетическую систему и гражданские объекты была, как обычно для России, такой же злобной и циничной, как будто не было попытки Украины и всего мира прекратить эту войну", - сказал Зеленский в своем ежедневном обращении.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем достижении мира. "И каждый день новые удары России и сама реальность доказывают, что Россию нужно принуждать к миру", - сказал Зеленский.

Президент сообщил на заседании высшего командования Вооруженных Сил, что эффективность противовоздушной обороны Украины была тщательно проанализирована.

ВВС Украины сообщили, что российские войска в ночь на пятницу нанесли по Украине 67 ударов ракетами различных типов, а также 194 удара беспилотниками. Украинцы сбили 34 ракеты и 100 беспилотников. Еще до десяти ракет не достигли цели, а 86 дронов пропали с радаров, не нанеся ущерба.

Россияне нацелили на критически важную инфраструктуру Украины, в частности газовую промышленность, множество ракет, выпущенных с воздуха, суши и моря.

Впервые для отражения атаки наряду с американскими истребителями F-16 были задействованы французские истребители Mirage-2000, полученные месяц назад.

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в недостаточности усилий по достижению мира и приостановил оказание военной помощи Украине. Это решение Трампа, помимо прочего, ставит под угрозу украинскую противовоздушную оборону.

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