Видео "Здесь не Москва!": посол РФ в Болгарии покидает выставку после неожиданной протестной акции

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 марта, во время открытия выставки Guerrilla Girls.

На видео, опубликованном болгарской службой "Радио Свобода", видно, как одна из посетительниц обращается к дипломату, говоря: "Здесь не Москва. Здесь Европа".

Когда Митрофанова направилась в другой зал, молодая женщина, а также еще несколько посетителей последовали за ней, скандируя "Здесь не Москва!". После этого российский посол покинула выставку. "Радио Свобода" сообщает, что участница акции также назвала посла убийцей.

Guerrilla Girls - это анонимная группа женщин-художниц, занимающихся вопросами гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. Группа была основана в 1985 году в Нью-Йорке. Активистки выступают в масках горилл под псевдонимами, выбранными в честь известных женщин-художниц.

Посолку росії в Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з виставки в Софії з вигуками «Вбивця» та «Це не Москва».



Про це пише болгарська служба «Радіо Свобода».

Інцидент трапився ввечері 6 березня під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.… pic.twitter.com/87mslTEcof — Межа (@mezha_net) March 7, 2025

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