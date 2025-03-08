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Видео "Здесь не Москва!": посол РФ в Болгарии покидает выставку после неожиданной протестной акции

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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова и участница акции протеста
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова и участница акции протеста Фото: Ekrānuzņēmums no video/X

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова была вынуждена покинуть выставку в Национальной галерее "Квадрат 500" в Софии после того, как несколько посетителей начали скандировать "Здесь не Москва!".

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 марта, во время открытия выставки Guerrilla Girls.

На видео, опубликованном болгарской службой "Радио Свобода", видно, как одна из посетительниц обращается к дипломату, говоря: "Здесь не Москва. Здесь Европа".

Когда Митрофанова направилась в другой зал, молодая женщина, а также еще несколько посетителей последовали за ней, скандируя "Здесь не Москва!". После этого российский посол покинула выставку. "Радио Свобода" сообщает, что участница акции также назвала посла убийцей.

Guerrilla Girls - это анонимная группа женщин-художниц, занимающихся вопросами гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. Группа была основана в 1985 году в Нью-Йорке. Активистки выступают в масках горилл под псевдонимами, выбранными в честь известных женщин-художниц.

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