Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова была вынуждена покинуть выставку в Национальной галерее "Квадрат 500" в Софии после того, как несколько посетителей начали скандировать "Здесь не Москва!".
Видео ⟩ "Здесь не Москва!": посол РФ в Болгарии покидает выставку после неожиданной протестной акции
Инцидент произошел вечером в четверг, 6 марта, во время открытия выставки Guerrilla Girls.
На видео, опубликованном болгарской службой "Радио Свобода", видно, как одна из посетительниц обращается к дипломату, говоря: "Здесь не Москва. Здесь Европа".
Когда Митрофанова направилась в другой зал, молодая женщина, а также еще несколько посетителей последовали за ней, скандируя "Здесь не Москва!". После этого российский посол покинула выставку. "Радио Свобода" сообщает, что участница акции также назвала посла убийцей.
Guerrilla Girls - это анонимная группа женщин-художниц, занимающихся вопросами гендерной и расовой дискриминации в мире искусства. Группа была основана в 1985 году в Нью-Йорке. Активистки выступают в масках горилл под псевдонимами, выбранными в честь известных женщин-художниц.
Посолку росії в Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з виставки в Софії з вигуками «Вбивця» та «Це не Москва».— Межа (@mezha_net) March 7, 2025
Про це пише болгарська служба «Радіо Свобода».
Інцидент трапився ввечері 6 березня під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.… pic.twitter.com/87mslTEcof
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