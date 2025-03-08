Даугавиньш объяснил, почему решил возобновить карьеру хоккеиста

В ноябре 2024 года Даугавиньш сообщил об окончании карьеры хоккеиста, однако главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш призвал его отдохнуть и обдумать свое решение.

"Люди говорили со мной и не давали сдаться. Нужно сказать спасибо, начиная с Харийса Витолиньша, которые уже с самого начала заложил эти мысли в голову, чтобы я просто отдохнул и успокоился - привел себя в порядок", - сказал Даугавиньш.

В прошлом году Даугавиньш помог сборной Латвии завоевать путевку на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Он дал обещание старшей дочери.

"Скажу честно, я не помню конкретные слова. Дочь же быстро вспомнила. У нее это сидело внутри, она говорила об этом по сей день - что отец пообещал быть на льду в Италии. Она будет на трибунах и будет смотреть".

Поэтому Даугавиньш готовится не только к чемпионату мира этой весной, но и к предстоящим в феврале будущего года зимним Олимпийским играм.

Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира в конце марта. Даугавиньш отметил, что ему еще нужно заслужить место в составе тяжелой работой.

"Место не обещано никому. Поэтому в последние годы у нас хоккей начал идти вверх, потому что в составе нет все время одних и тех же игроков", - сказал Даугавиньш.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года в Швеции и Дании начнется 9 мая. Сборная Латвии первый матч проведет 10 марта в Стокгольме против Франции.

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