Рижский городской суд 19 марта в 10 часов утра планирует вынести решение по делу гражданина Латвии Ивана Тарабанова за поездку в Украину с целью осуществления диверсий, выяснило агентство LETA в суде.
Поехал в Украину совершать диверсии: в марте вынесут приговор гражданину Латвии Тарабанову
Мужчина обвиняется в попытке противозаконного участия в вооруженном конфликте и путешествии с целью терроризма. В данный момент он находится под арестом.
Как отмечает обвинение, в январе 2022 года Тарабанов от неустановленного точно в рамках уголовного процесса лица "Александра" получил задание осуществить в Украине диверсию - поджог. После этого мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать упомянутое.
Дело до передачи для уголовного преследования расследовала Служба государственной безопасности (VDD).
Как уже сообщалось, в настоящее время в производстве VDD находится еще одно уголовное дело по факту незаконного участия в войне в Украине. Данное уголовное дело было возбуждено после вторжения России в Украину в феврале 2022 года в отношении гражданина Латвии, служившего в Национальных вооруженных силах 15 лет назад. Причиной увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольное отсутствие. На данный момент нет информации о том, что латвийским правоохранительным органам удалось его задержать.
VDD проверяет информацию о возможном незаконном участии еще нескольких лиц в войне на Украине на стороне вооруженных сил России.
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