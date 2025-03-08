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Латвийский велосипедист Нейландс в результате падения на Strade Bianche сломал запястье

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Кристс Нейландс после падения
Кристс Нейландс после падения Фото: AFP/SCANPIX

Латвийский велосипедист Кристс Нейландс в субботу в результате пережитого в ходе велозаезда Strade Bianche падения сломал запястье, сообщает представляемая спортсменом команда Israel - Premier Tech.

В ближайшие дни Нейландсу будет сделана операция.

Нейландс в субботу после падения выбыл из гонки, а Томс Скуйиньш занял 12-е место. Победу второй год подряд праздновал представитель Словении Тадей Погачар, который на одном из спусков также пережил падение.

В феврале и в начале марте Нейландс принял участие в велозаездах во Франции, однако высоких результатов не показал.

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