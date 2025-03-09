PVD нашла паразитов в испанском хеке и исландской печени трески

В обоих случаях возбудители паразитарных болезней найдены в продуктах в результате лабораторной проверки после жалоб потребителей.

Оба продукта изъяты из продажи. Хек имеет штрих-код 4771390117970 и номер партии L0124-0106, срок годности - 23 января 2026 года. Печень трески продавалась в 115-граммовой упаковке со штрих-кодом 4752050014389, датой производства 30 октября 2024 года и датой рекомендуемого срока годности 10 октября 2029 года.

В связи с этими случаями PVD отправила информационные сообщения в систему быстрого оповещения ЕС.

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