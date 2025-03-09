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На обучение украинских детей латышскому языку выделен почти 1 млн евро

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Дети. Иллюстративное фото.
Дети. Иллюстративное фото. Фото: Karoliine Aus

Фонд общественной интеграции (SIF) поддержал новую программу обучения латышскому языку детей и молодежи из Украины, выделив 981 890 евро, сообщили агентству LETA в фонде.

Цель программы - способствовать употреблению латышского языка проживающими в Латвии жителями Украины, обеспечив бесплатное обучение для украинских детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в латвийской системе образования.

Заявки на участие в программе от организаторов обучающих курсов фонд будет принимать до 20 марта.

Также фонд поддержит инклюзивные меры для украинских граждан путем организации культурно-ориентационных курсов и мероприятий, способствующих сотрудничеству между гражданами Украины и латвийским обществом, и их доступности во всех регионах страны.

Общий объем финансирования для этих мероприятий составляет 2,72 млн евро, а заявки можно подавать до 31 марта.

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