Видео Ребека Ибрахима планирует представлять Латвию на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В опубликованном видео, где Ибрахима запечатлена на тренировке латвийского тренера Эдуарда Андрушкевича, Эйсакс сообщает, что спортсменка "вернулась в ряды сборной Латвии" и готовится к участию в чемпионате Европы в апреле, сообщает агентство LETA.

По его словам, 26-летняя тяжелоатлетка постепенно восстанавливает свою спортивную форму и выступит в весовой категории до 59 килограммов.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года Ибрахима приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Она переехала в Катар к своему супругу Моазу Мохамеду Ибрахиму, но в октябре 2022 года, спустя четыре месяца после рождения ребенка, объявила о возвращении в тяжелую атлетику, представляя сборную Катара. Она тренировалась под руководством своего прежнего наставника Андрушкевича и в начале 2023 года провела первые соревнования.

Свою первую медаль на международных соревнованиях Коха завоевала в 2012 году, выиграв бронзу на молодежном чемпионате Европы.

За время карьеры она становилась чемпионкой Европы среди юниоров, молодежи и взрослых.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, а год спустя завоевала титулы чемпионки Европы и мира среди юниоров.

На чемпионатах мира среди взрослых Коха завоевала две бронзовые награды

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