Секретная служба США у Белого дома открыла огонь по вооруженному мужчине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эти выходные находится в своей резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде.

Мужчина возле Белого дома, по которому был открыт огонь, был госпитализирован, однако информация о его состоянии отсутствует, говорится в заявлении.

Местная полиция предупредила агентов о человеке с суицидальными намерениями, который прибыл в Вашингтон из штата Индиана. Около полуночи агенты заметили его автомобиль, припаркованный недалеко от Белого дома, говорится в сообщении.

Затем агенты обнаружили неподалеку и самого мужчину, описание которого совпадало с ранее предоставленной информацией.

"Когда полицейские приблизились, мужчина пригрозил применить огнестрельное оружие, после чего началась вооруженная конфронтация, во время которой наши сотрудники открыли огонь", - говорится в заявлении.

"Подозреваемый был доставлен в больницу, его текущее состояние неизвестно", - отмечается в заявлении. Также сообщается, что расследование инцидента ведет полиция Вашингтона.

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