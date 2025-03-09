Рестарт правительства: конкретику в отношении дел Силиня пока только обещает

За назначение Швинки проголосовали только 52 коалиционных депутата, что подчеркивает хрупкость правящей коалиции. Новый министр образования Даце Мелбарде ("Новое Единство") получила 54 голоса, а министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) - 72, что означает поддержку со стороны оппозиции, включая Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС). Это ясно свидетельствует о том, что прежние претензии ОС к сотрудничеству с СЗК исчезли.

Кроме того, сопредседатель ОС Эдвард Смилтенс призвал с трибуны не поддерживать Швинку, поскольку на самом деле сейчас нужно голосовать за новое правительство. "Нам нужно дееспособное правительство с широким мандатом, способное принимать меры. Каким должно быть правительство - на данный момент оно должно быть максимально широким, чтобы в Сейме было пространство для маневра, чтобы мы могли принимать решения на благо страны, в том числе непопулярные и сложные решения, но мы должны это уметь делать", - подчеркнул Смилтенс в разговоре с De Facto.

"Сегодняшнее голосование в Сейме, на котором вся коалиция стопроцентно проголосовала за всех трех министров, включая часть оппозиции, свидетельствует о том, что коалиция едина и готова продолжать работу", - отвечает Эдмунд Юревиц, лидер фракции "Нового Единства" в Сейме. "Новое Единство" также отвергает предположения со стороны о том, что это правительство может просуществовать лишь до местных выборов, а затем уйти в отставку, чтобы сформировать более широкую коалицию.

Между тем из слов сопредседателя и главы парламентской фракции "Прогрессивных" Андриса Шуваева становится ясно, что они не считают поддержку оппозицией министра от СЗК случайностью: "Ну, я думаю, что это показательно. Я интерпретирую это так, что ОС действительно хочет быть в коалиции. Я их тоже понимаю - они уже полтора года в оппозиции, но баллотировались на выборах в Сейм и говорили о том, как решат все проблемы, которые есть в стране. Приближаются выборы, и, конечно, они, вероятно, испытывают некоторый кризис идентичности, находясь в оппозиции. И они, вероятно, сделают все возможное, чтобы не только свергнуть это правительство, но и установить новое. И они сделают это с трибуны Сейма, они наверняка сделают это и в ходе отдельных переговоров, которые сейчас ведутся. Но я не знаю, каковы были эти переговоры. Эти две фракции, ОС и Нацобъединение, не ведут переговоры с "Прогрессивными", они не пытаются сформировать новое правительство вместе с нами". В свою очередь, Национальное объединение, по мнению Шуваева, надеется на успех на муниципальных выборах, чтобы затем заявить, что у них больше мандатов и больше прав быть в коалиции.

Президент Эдгар Ринкевич на этой неделе несколько раз говорил, что премьер-министр и правительство должны собраться и продолжить работу или кто-то другой должен занять их место. Маловероятно, что в Рижском замке воспримут замену этих трех министров и план Силини "4х4", как "они собрались", оценивает De Facto.

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