Новые министры утверждены, о работе поговорим через неделю - примерно с таким посылом могли бы с облегчением выдохнуть на этой неделе представители "Нового Единства" во главе с премьер-министром Эвикой Силиней. Однако правительство не ждет легких дней - как из-за геополитической ситуации и муниципальных выборов, так и из-за оппозиции в Сейме, которая активизировалась благодаря политикам партнеров по коалиции. В программе De Facto Латвийского телевидения сообщается, что один из главных приоритетов "рестарта правительства", объявленного Силиней, - сокращение бюрократии на 25% - пока остается на уровне лозунга. Неясно, кто несет за это политическую ответственность и какая команда будет этим заниматься.
Рестарт правительства: конкретику в отношении дел Силиня пока только обещает
За несколько дней до предстоящего голосования в Сейме по кандидатурам новых министров премьер-министр Силиня довольно резко ответила на "фактические" вопросы о том, как долго правительство будет работать после рестарта. "Самое главное для наших жителей - не повторять риторику "как долго будет работать коалиция, и будет ли она работать" и не подрывать постоянно доверие общества к способности правительства работать с помощью такой риторики". Мы работали, мы работаем! Я постоянно координировала работу, и в рамках подготовки к этой пресс-конференции у меня также был телефонный разговор с главой Европейского совета перед закрытым заседанием. Я работаю как на международном уровне, так и на европейском уровне, а также на внутриполитическом уровне. Я сделаю все со своей стороны. Если кто-то захочет свергнуть правительство, то в этой геополитической ситуации он может понести за это ответственность. И тогда им придется отвечать перед нашими избирателями и жителями", - сказала Силиня, ударив по трибуне.
На пресс-конференции De Facto премьер-министру также задала вопрос о недавних публичных заявлениях в отношении Силини Айвара Лембергса, лидера партии "Латвии и Вентспилсу", партнера по сотрудничеству Союза зеленых и крестьян. Например, Лембергс заявил в публично распространенном видео: "Господин президент и глава правительства! Ну что ж, идите и воюйте в Украине, если вам так хочется воевать. Не втягивайте нас в Третью мировую войну!".
Два депутата от Союза зеленых и крестьян (СЗК) принадлежат к "Латвии и Вентспилсу", и один из них, Гундарс Даудзе, активно поддержал Лембергса в Facebook. Однако как Силиня, так и лидеры СЗК избегают четких комментариев на этот счет.
Например, лидер фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис заявил De Facto: если Даудзе публично его поддерживает, готов ли он голосовать за министров в правительстве, лидер которого, по его мнению, разжигает войну, и в какой степени правительство может рассчитывать на голос Даудзе в будущем. Рокпелнис заявил, что у него нет опасений по поводу голоса Даудзе, но указал на заявления Лембергса: "Публичное выступление различных лиц в настоящее время, касающееся международных отношений, не оказывает абсолютно никакого влияния на международные позиции Латвии до тех пор, пока эти мнения не высказывают ответственные должностные лица".
Сам Даудзе отказался комментировать передаче свою позицию касательно премьера, но поддержал назначение новых министров и "рестарт правительства".
Премьер-министр Силиня не присутствовала в Сейме во время голосования, так как участвовала в экстренном саммите Европейского совета в Брюсселе. Однако уже на следующей неделе она представит в Сейме отчет о работе правительства и более подробно объяснит свои приоритеты "4x4", включая обещанное сокращение бюрократии.
Пока неясно, кто конкретно будет ответственным за реализацию этого плана, а также кто войдет в рабочую группу, половина которой должна быть представлена частным сектором. Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) пока не получила приглашения участвовать в этом проекте.
Председатель LDDK Андрис Бите убежден, что некоторые вещи возможны относительно быстро. "Возьмите на себя политическое обязательство по задаче на следующий год и поручите министрам изыскать 5-процентную экономию, возможно, не затрагивая некоторые сферы, такие как, скажем, пенсии по старости, взносы в бюджет ЕС и расходы на обслуживание внешнего долга. В остальном необходимо найти возможность сэкономить средства, поручить это министрам, а они и их команды должны взять на себя обязательство реализовать это и сделать это как можно скорее. Затем мы говорим о том, что следует начать в качестве среднесрочных задач: это на самом деле пересмотр функций, объединение организаций или учреждений, сокращение бюрократии. Но нужно понимать: если начать делать это сегодня, то реализовать это можно будет примерно через два года", - заявил Бите.
Планы Силини не совсем понятны партнерам по коалиции, в том числе Союзу зеленых и крестьян, который обещает поддержать премьер-министра. Об этом говорит министр экономики Виктор Валайнис, который подчеркивает: "Мы можем ответить за то, что мы обязались сделать и что мы делаем как СЗК, министры СЗК, и мы готовы сотрудничать и помогать премьер-министру в достижении поставленных ею целей. Она видит общую работу правительства, мы готовы к сотрудничеству. Были высказаны различные предложения о передаче пяти процентов услуг частным компаниям - мы готовы к сотрудничеству. Но эти вопросы следует адресовать премьер-министру".
Ранее премьер-министр назвала три вопроса, по которым следует назначить политически ответственного чиновника - советника министра или даже министра. В одном из них - в области сокращения бюрократии - Министерство финансов должно сотрудничать с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM), о чем Силиня заявила публично на этой неделе. Глава VARAM Инга Берзиня в интервью изданию De Facto заявила: "Однако я хочу подчеркнуть, что дело не в том, что эта работа не ведется. Это происходит в правительстве. И будет ли назначен конкретный человек или группа, как вы упомянули, - это может не иметь решающего значения. Я думаю, самое главное, чтобы каждый министр, каждое министерство понимали это в своей сфере, понимали, как посредством сотрудничества между министерствами можно сократить бюрократию".
Силиня также хотела, чтобы за направление Rail Baltica отвечало отдельное политическое должностное лицо. Новый министр сообщения Атис Швинка от партии "Прогрессивные" комментирует это следующим образом: "Участок Иецава - граница Литвы проекта Rail Baltica должен быть начат немедленно - прямо в этом году, в этот строительный сезон. Это также вопрос нашей безопасности. Моя вторая позиция заключается в том, что не может быть запретных тем, должна быть открытость. Если есть какие-то сложные решения, их нужно обсуждать в коалиции, в правительстве. Нам нужно поговорить с министром финансов, премьер-министром, и эти решения, особенно касающиеся Rail Baltica, должны рассматриваться совместно".
За назначение Швинки проголосовали только 52 коалиционных депутата, что подчеркивает хрупкость правящей коалиции. Новый министр образования Даце Мелбарде ("Новое Единство") получила 54 голоса, а министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) - 72, что означает поддержку со стороны оппозиции, включая Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС). Это ясно свидетельствует о том, что прежние претензии ОС к сотрудничеству с СЗК исчезли.
Кроме того, сопредседатель ОС Эдвард Смилтенс призвал с трибуны не поддерживать Швинку, поскольку на самом деле сейчас нужно голосовать за новое правительство. "Нам нужно дееспособное правительство с широким мандатом, способное принимать меры. Каким должно быть правительство - на данный момент оно должно быть максимально широким, чтобы в Сейме было пространство для маневра, чтобы мы могли принимать решения на благо страны, в том числе непопулярные и сложные решения, но мы должны это уметь делать", - подчеркнул Смилтенс в разговоре с De Facto.
"Сегодняшнее голосование в Сейме, на котором вся коалиция стопроцентно проголосовала за всех трех министров, включая часть оппозиции, свидетельствует о том, что коалиция едина и готова продолжать работу", - отвечает Эдмунд Юревиц, лидер фракции "Нового Единства" в Сейме. "Новое Единство" также отвергает предположения со стороны о том, что это правительство может просуществовать лишь до местных выборов, а затем уйти в отставку, чтобы сформировать более широкую коалицию.
Между тем из слов сопредседателя и главы парламентской фракции "Прогрессивных" Андриса Шуваева становится ясно, что они не считают поддержку оппозицией министра от СЗК случайностью: "Ну, я думаю, что это показательно. Я интерпретирую это так, что ОС действительно хочет быть в коалиции. Я их тоже понимаю - они уже полтора года в оппозиции, но баллотировались на выборах в Сейм и говорили о том, как решат все проблемы, которые есть в стране. Приближаются выборы, и, конечно, они, вероятно, испытывают некоторый кризис идентичности, находясь в оппозиции. И они, вероятно, сделают все возможное, чтобы не только свергнуть это правительство, но и установить новое. И они сделают это с трибуны Сейма, они наверняка сделают это и в ходе отдельных переговоров, которые сейчас ведутся. Но я не знаю, каковы были эти переговоры. Эти две фракции, ОС и Нацобъединение, не ведут переговоры с "Прогрессивными", они не пытаются сформировать новое правительство вместе с нами". В свою очередь, Национальное объединение, по мнению Шуваева, надеется на успех на муниципальных выборах, чтобы затем заявить, что у них больше мандатов и больше прав быть в коалиции.
Президент Эдгар Ринкевич на этой неделе несколько раз говорил, что премьер-министр и правительство должны собраться и продолжить работу или кто-то другой должен занять их место. Маловероятно, что в Рижском замке воспримут замену этих трех министров и план Силини "4х4", как "они собрались", оценивает De Facto.
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