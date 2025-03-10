Фото и видео Как в фильме ужасов: что скрывают заброшенные дома Эстонии

Широко открытая дверь деревенского дома создает впечатление, будто кто-то только что выбежал. На стене в коридоре на вешалке от ветра колышется одежда, покрытая плесенью, что говорит о том, что ее давно не носили. За приоткрытой дверью, в темноте гостиной виднеется кровать, на которой в фильме ужасов обязательно лежал бы труп, и который наверняка зашевелился бы. Или кто-то медленно поднимался бы из открытого люка в полу, рассказывает Rus.Postimees.