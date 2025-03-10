ВИДЕО За недостойное поведение болельщики Riga FC Academy дисквалицифицированы

Родители и болельщики игроков Riga FC Academy скандировали непристойные лозунги и с агрессией подходили к судьям во время матча BYFL против литовской Klaipedos FM, который проходил в начале марта. LFF также отмечает ненадлежащее поведение тренеров латвийской команды.

Организаторы турнира BYFL приняли решение запретить болельщикам команды Riga FC Academy, включая родителей игроков, посещать матчи BYFL в возрастной группе до 16 лет до конца сезона 2025 года, а также использовать атрибутику этого клуба.



Также до конца турнира дисквалифицированы тренеры Riga FC Academy Михаил Михолап, Алексей Колесников, Адриан Кастро Гонсалес и Денис Спицин.



Дополнительно принято решение назначить Riga FC Academy техническое поражение (0:3) в случае, если хотя бы один болельщик команды, включая родителей игроков, будет присутствовать на месте проведения матчей BYFL.

Комитет по этике LFF, который на прошлой неделе рассматривал предварительные материалы по этому делу, инициировал делопроизводство и на этой неделе приступает к рассмотрению дела по существу.

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