Что показывают последние данные о дорожном движении в Латвии?

Соблюдение правил дорожного движения - это не просто формальность или бюрократическое требование, а ответственность перед собой и окружающими.

Опрос NielsenIQ показал, что 88% водителей и пассажиров всегда проверяют, пристегнуты ли другие пассажиры, тогда как 12% делают это лишь иногда или вообще не считают необходимым.

Кроме того, выяснилось, что почти половина (47%) водителей перевозили в своем автомобиле больше пассажиров, чем разрешено.

Хотя большинство (53%) соблюдают правило о том, что количество пассажиров не должно превышать указанное в регистрационном документе или рекомендованное производителем, число водителей, которые сознательно рискуют своей и чужой безопасностью, остается тревожно высоким.

Такое поведение не только нарушает правила дорожного движения, но и значительно увеличивает риск аварий и тяжесть возможных травм, так как системы безопасности не рассчитаны на дополнительных пассажиров.