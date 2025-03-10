За последние 10 лет привычки вождения претерпели поразительные изменения. Опрос показал, что все больше людей осознают важность правил дорожного движения - 88% водителей и пассажиров в Латвии всегда проверяют, пристегнуты ли ремни безопасности. В то же время 3%, или 56 000, водителей не скрывают, что не предпринимают никаких действий, чтобы убедиться в безопасности других пассажиров.
Что показывают последние данные о дорожном движении в Латвии?
Соблюдение правил дорожного движения - это не просто формальность или бюрократическое требование, а ответственность перед собой и окружающими.
Опрос NielsenIQ показал, что 88% водителей и пассажиров всегда проверяют, пристегнуты ли другие пассажиры, тогда как 12% делают это лишь иногда или вообще не считают необходимым.
Кроме того, выяснилось, что почти половина (47%) водителей перевозили в своем автомобиле больше пассажиров, чем разрешено.
Хотя большинство (53%) соблюдают правило о том, что количество пассажиров не должно превышать указанное в регистрационном документе или рекомендованное производителем, число водителей, которые сознательно рискуют своей и чужой безопасностью, остается тревожно высоким.
Такое поведение не только нарушает правила дорожного движения, но и значительно увеличивает риск аварий и тяжесть возможных травм, так как системы безопасности не рассчитаны на дополнительных пассажиров.
Среди латвийских водителей наблюдается неоднозначное отношение к употреблению вызывающих зависимость веществ в автомобиле - только 54% не допускают употребление алкоголя или табачных изделий в своем транспортном средстве. Это означает, что почти половина водителей допускает такие действия, что может представлять угрозу для безопасности дорожного движения.
Согласно информации, доступной на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), менее чем за два месяца 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли уже 17 человек. Статистика неумолимо показывает, что аварии по-прежнему являются одной из основных причин преждевременной смерти и инвалидности во всем мире.
По сравнению с 2023 годом в привычках водителей произошли изменения - латвийцы на 13% чаще выбирают общественный транспорт, а 5% все чаще пользуются услугами каршеринга, такими как Bolt Drive. Кроме того, 7% водителей используют свой автомобиль только по выходным или в отпуске.
Опрос был проведен компанией NielsenIQ в апреле прошлого года по заказу страховой компании Gjensidige среди 16-64-летних жителей стран Балтии, в нем приняли участие по 1600 респондентов в Латвии, Литве и Эстонии.
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