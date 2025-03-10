ФОТО Хор Саманты Тины из Тукумса первым покинул шоу "Битва хоров"

В этот вечер хоры исполнили песни своих руководителей, что позволило участникам хора лучше понять своих наставников и придать новое звучание любимым песням.

Выступления хоров оценивало жюри - дирижер Янис Озолс, телеведущая и ведущая мероприятий Яна Дулевска, а специальным гостем в жюри на этой неделе стал дирижер и преподаватель музыки Эдгарс Витолс.

Тукумский хор исполнил песню Mēs vairs nē Саманты Тины, и жюри отметило, что коллектив звучал как единое целое, а также порадовал не только вокалом, но и сценическим выступлением. В общей сложности Тукумский зеленый хор получил от жюри 27 баллов.

А приз зрительских симпатий в 1000 евро от Primero на этой неделе завоевал Даугавпилсский темно-синий хор.

Борьбу за звание самого голосистого хора продолжают хоры Талси, Тукумса, Балдоне, два рижских, Елгавский, из Айзкраукле, Салдуса, Смилтене и Даугавпилса. Победитель получит главный приз - 10 000 евро, которые будут направлены на выбранную хором благотворительную деятельность.

За шоу можно следить по воскресеньям в 20:30 на канале TV3.

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