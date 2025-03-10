Строительство Rail Baltica - это ключевой вопрос безопасности Балтии, уверен министр, но для продолжения работ по его реализации требуется 62 миллиона евро.

"13 лет мы говорили, планировали, но практических действий не было. Надо начинать строить! Поэтому я хочу уже в этом сезоне начать строительство рельсов от Иецавы на юг до литовской границы", - заявил Швинка.

Что касается финансирования, то министр отметил, что это общий проект трех стран Балтии.

"Латвия представляет одну треть. И если удастся привлечь финансы, мы об этом проинформируем. Впрочем, если решения не будет, надо честно сказать - финансирования нет", - добавил Швинка.

Впрочем, министр сообщения надеется убедить Еврокомиссию, что Rail Baltica - ключевой элемент безопасности региона, инвестиции в который необходимы.

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