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Полиция разыскивает юношу, его подозревают в телефонном мошенничестве

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Подозреваемый в мошенничестве юноша
Подозреваемый в мошенничестве юноша Фото: Valsts policija

В Рижском Пардаугавском управлении Рижского регионального управления Госполиции начат уголовный процесс по факту мошенничества, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.

Одному жителю позвонил телефонный мошенник, который рассказал, что его родственник спровоцировал ДТП и что якобы нужно заплатить деньги адвокату. Получатель звонка действовал по инструкциям мошенника, передавая деньги курьеру, отправленному мошенниками, в результате чего у него выманили несколько тысяч евро. Госполиция получила фотографию человека, который, возможно, взял у обманутого жителя деньги.

Стражи порядка призывают посмотреть на молодого человека на фотографии и откликнуться каждого, кто узнает его, позвонив по номеру телефона 67070828, 67070880 или 112!

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Правоохранители призывают жителей обсудить со своими близкими, особенно с пожилыми людьми, что нужно быть бдительными и что мошенники склонны прибегать даже к таким методам!

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