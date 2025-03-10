Отмечается, что в настоящее время распространено мнение о том, что Украина, пытаясь вернуть военную помощь и данные разведки из США, может согласиться на прекращение огня в воздухе во время переговоров. Если это условие будет соблюдено, то это может помочь Украине хоть ненадолго избавиться от непрекращающихся атак российских дронов и ракет. Это также будет означать, что Украина не сможет сама наносить удары по территории России.

В ходе переговоров с журналистами украинские военные выразили опасения, что на встрече в Саудовской Аравии могут быть приняты решения, которые негативно скажутся на военнослужащих на поле боя.

"К тому, что нас предают, мы привыкли … Мы можем бороться, потому что это в наших генах.

Мы можем бороться и до последнего украинца, но это не то, чего мы хотим. У нас были люди, которые предали нас внутри страны и которые предали нас за пределами Украины", - сказал военнослужащий Роман, который был ранен во время боя в Бахмуте.

Однако он уверен, что даже если США полностью предадут Украину, у нее все равно хватит сил, чтобы победить врага.

"Это наша судьба. Я в это верю. Мы не первый раз воюем в таких условиях", - подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что на предстоящих во вторник в Саудовской Аравии переговорах с американскими чиновниками Киев предложит заключить соглашение с Россией о перемирии в воздухе и на море, заверило в понедельник агентство AFP украинское должностное лицо.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил этот вариант как способ начать переговоры, чтобы остановить продолжающуюся более трех лет полномасштабную войну.

"У нас есть предложение о перемирии в небе и перемирии на море, поскольку это варианты перемирия, которые легко установить и наблюдать, и с них можно начать", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

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