На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии, которые состоятся уже во вторник, Украине придется сделать очень сложный выбор. Вариантов два - либо пойти на болезненные уступки, чтобы продолжать получать помощь от американцев, либо отказаться от предложений Вашингтона, в результате чего Киеву придется бороться с Россией чуть ли не в одиночку, пишет The Independent.
Украинские военные в Покровской и Купянской, а также Запорожской, Харьковской и Сумской областях рассказывают журналистам, что они видят "существенное снижение наступательного потенциала" российских сил. В связи с этим появилась уверенность, что у них есть возможности уничтожить врага и победить в этой войне.
Тем не менее видение Белого дома совершенно иное. Американцы считают, что Украина проигрывает на поле боя и у нее фактически нет никаких шансов, отмечает The Independent.
При этом именно США могут стать главной причиной, по которой Москва может одержать верх на поле боя.
СМИ отмечает, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине, после чего отказался делиться данными разведки. Именно поэтому Россия начала наступление в Курской области.
Однако украинские военные не теряют надежды и видят перспективы для того, чтобы удержать свои позиции на фронте.
"Мы не проигрываем, а россияне не выигрывают. Они снижают темп, посылают в атаки все меньшие группы и не могут совершить никаких заметных прорывов на востоке. Не думаю, что у них есть такие возможности, как раньше… Они используют гораздо меньше артиллерии и боятся наших дронов", - сказал командир одного из украинских батальонов, воюющих на восточном фронте Украины.
Отмечается, что в настоящее время распространено мнение о том, что Украина, пытаясь вернуть военную помощь и данные разведки из США, может согласиться на прекращение огня в воздухе во время переговоров. Если это условие будет соблюдено, то это может помочь Украине хоть ненадолго избавиться от непрекращающихся атак российских дронов и ракет. Это также будет означать, что Украина не сможет сама наносить удары по территории России.
В ходе переговоров с журналистами украинские военные выразили опасения, что на встрече в Саудовской Аравии могут быть приняты решения, которые негативно скажутся на военнослужащих на поле боя.
"К тому, что нас предают, мы привыкли … Мы можем бороться, потому что это в наших генах.
Мы можем бороться и до последнего украинца, но это не то, чего мы хотим. У нас были люди, которые предали нас внутри страны и которые предали нас за пределами Украины", - сказал военнослужащий Роман, который был ранен во время боя в Бахмуте.
Однако он уверен, что даже если США полностью предадут Украину, у нее все равно хватит сил, чтобы победить врага.
"Это наша судьба. Я в это верю. Мы не первый раз воюем в таких условиях", - подчеркнул военный.
Ранее сообщалось, что на предстоящих во вторник в Саудовской Аравии переговорах с американскими чиновниками Киев предложит заключить соглашение с Россией о перемирии в воздухе и на море, заверило в понедельник агентство AFP украинское должностное лицо.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил этот вариант как способ начать переговоры, чтобы остановить продолжающуюся более трех лет полномасштабную войну.
"У нас есть предложение о перемирии в небе и перемирии на море, поскольку это варианты перемирия, которые легко установить и наблюдать, и с них можно начать", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.
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