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Максим, убивший человека на трамвайной остановке в центре Таллинна: "Я хотел только припугнуть его"

Перевод: Седа Дунгурова
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Максим Максимов в зале суда.
Максим Максимов в зале суда. Фото: Tairo Lutter

Хотя Максим сам заявил, что хотел лишь припугнуть потерпевшего, прокурор Диана Хелила требует для него 12 лет тюремного заключения. "Я очень сожалею, не могу нормально спать, нахожусь под круглосуточным наблюдением, чтобы не причинить себе вред", - сказал Максимов перед окончанием судебного заседания, сообщает Rus.Postimees.

12 июля прошлого года, за несколько минут до полуночи, на трамвайной остановке на бульваре Мере в центре Таллинна Максим Максимов нанес ножевые ранения 34-летнему Александру. Менее чем через час пострадавший скончался в больнице.

Максимов не отрицал своей вины.

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