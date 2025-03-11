Максим, убивший человека на трамвайной остановке в центре Таллинна: "Я хотел только припугнуть его"

Хотя Максим сам заявил, что хотел лишь припугнуть потерпевшего, прокурор Диана Хелила требует для него 12 лет тюремного заключения. "Я очень сожалею, не могу нормально спать, нахожусь под круглосуточным наблюдением, чтобы не причинить себе вред", - сказал Максимов перед окончанием судебного заседания, сообщает Rus.Postimees.