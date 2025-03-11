VDD подтвердила, что дело было передано в их ведение на основании решения Генеральной прокуратуры от 19 февраля.

Расследование ведется по части 2 статьи 257 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, совершенное работником транспортной отрасли, если это серьезно повлияло на работу транспорта. Как выяснило агентство LETA, наказание за это преступление может достигать восьми лет лишения свободы.

Кроме того, дело возбуждено и по статье 89 Уголовного закона - за действия, направленные на подрыв транспортной отрасли, деятельности государственных учреждений или организаций с целью нанесения ущерба Латвийской Республике. В данном случае наказание еще строже - от пяти до двенадцати лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества или без таковой.

VDD отказалась от более подробных комментариев, сославшись на интересы следствия.

Тем временем Государственная полиция продолжает расследование в рамках административного производства, касающегося нарушения правил управления дронами.

Ранее агентство LETA сообщало, что 13 января этого года в латвийском воздушном пространстве трижды вводились краткосрочные ограничения. Все случаи были связаны с обнаружением беспилотников в районе Рижского аэропорта.

В инциденте участвовало несколько дронов. Как пояснили представители Агентства гражданской авиации (CAA), системы защиты не смогли их идентифицировать, так как у беспилотников была отключена функция, позволяющая их отслеживать.

По имеющейся у CAA информации, полеты дронов, вероятно, были совершены сознательно с целью создания угрозы безопасности гражданской авиации или умышленного нарушения работы авиационной отрасли Латвии.

В связи с этим инцидентом CAA обратилось в Государственную полицию и VDD с просьбой провести расследование в рамках уголовного производства.

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