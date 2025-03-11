Пять самых богатых людей мира, присутствовавших 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа, с тех пор потеряли в общей сложности 209 миллиардов долларов из-за падения фондовых рынков, сообщает агентство Bloomberg.
Миллиардеры, посетившие инаугурацию Трампа, обеднели на 209 миллиардов долларов
Наибольшие потери - 145 миллиардов долларов - понес миллиардер Илон Маск, поскольку акции его компании по производству электромобилей Tesla Inc. резко упали в цене.
До 20 января миллиардеры, прибывшие на инаугурацию Трампа, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, еще больше приумножили свои состояния благодаря росту акций их компаний на бирже.
Однако всего за семь недель после церемонии их совокупные потери составили 209 миллиардов долларов, а индекс Standard & Poor’s 500 упал почти на 7%.
Период между победой Трампа на выборах и его вступлением в должность был благоприятным для богатейших людей мира: индекс S&P 500 достигал исторических максимумов, а инвесторы активно вкладывались в фондовый и криптовалютный рынки, ожидая, что политика Трампа будет выгодна бизнесу.
Так, акции Tesla в первые недели после выборов подскочили на 98%, установив рекорд. Котировки французского люксового холдинга LVMH выросли на 7% за неделю до инаугурации, увеличив состояние его генерального директора Бернара Арно на 12 миллиардов долларов. Даже акции компании Meta Platforms Inc., которая в 2021 году заблокировала аккаунты Трампа в своих соцсетях, подорожали на 9% перед его вторым президентским сроком и на 20% за первые четыре недели после его вступления в должность.
Но надежды инвесторов не оправдались: с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией, рыночная стоимость компаний, чьи владельцы присутствовали на церемонии, сократилась на 1,43 триллиона долларов.
В этот период личные потери миллиардеров составили:
- Илон Маск - 145 миллиардов долларов,
- Джефф Безос - 31 миллиард,
- Сергей Брин - 23 миллиарда,
- Марк Цукерберг - 8 миллиардов,
- Бернар Арно - 5 миллиардов.
К 17 декабря чистый капитал Илона Маска достигал рекордных 486 миллиардов долларов, причем большая часть его состояния была связана с Tesla, акции которой после выборов почти удвоились в цене.
Однако европейские потребители негативно отреагировали на поддержку Маском ультраправых политиков, и в результате продажи Tesla в Германии в первые два месяца года упали более чем на 70%.
Компания Джеффа Безоса Amazon в декабре пожертвовала 1 миллиард долларов в фонд инаугурации Трампа, а сам Безос в феврале обедал с президентом. С тех пор акции Amazon подешевели на 15%.
Акции компании Alphabet Inc. (Google), основанной Сергеем Брином, в начале февраля упали более чем на 7%.
Котировки Meta с середины января по середину февраля выросли на 19%, но затем рост сменился падением.
Бернар Арно, 76-летний генеральный директор LVMH, владеющий этим конгломератом вместе со своей семьей, является другом Трампа на протяжении нескольких десятилетий. В то время как акции LVMH большую часть 2024 года снижались, после победы Трампа на выборах и до конца января они выросли более чем на 20%, но вскоре потеряли большую часть этого прироста.
Галерея: Инаугурация Дональда Трампа
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