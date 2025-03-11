Миллиардеры, посетившие инаугурацию Трампа, обеднели на 209 миллиардов долларов

Но надежды инвесторов не оправдались: с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией, рыночная стоимость компаний, чьи владельцы присутствовали на церемонии, сократилась на 1,43 триллиона долларов.

В этот период личные потери миллиардеров составили:

Илон Маск - 145 миллиардов долларов,

Джефф Безос - 31 миллиард,

Сергей Брин - 23 миллиарда,

Марк Цукерберг - 8 миллиардов,

Бернар Арно - 5 миллиардов.

К 17 декабря чистый капитал Илона Маска достигал рекордных 486 миллиардов долларов, причем большая часть его состояния была связана с Tesla, акции которой после выборов почти удвоились в цене.

Однако европейские потребители негативно отреагировали на поддержку Маском ультраправых политиков, и в результате продажи Tesla в Германии в первые два месяца года упали более чем на 70%.

Компания Джеффа Безоса Amazon в декабре пожертвовала 1 миллиард долларов в фонд инаугурации Трампа, а сам Безос в феврале обедал с президентом. С тех пор акции Amazon подешевели на 15%.

Акции компании Alphabet Inc. (Google), основанной Сергеем Брином, в начале февраля упали более чем на 7%.

Котировки Meta с середины января по середину февраля выросли на 19%, но затем рост сменился падением.

Бернар Арно, 76-летний генеральный директор LVMH, владеющий этим конгломератом вместе со своей семьей, является другом Трампа на протяжении нескольких десятилетий. В то время как акции LVMH большую часть 2024 года снижались, после победы Трампа на выборах и до конца января они выросли более чем на 20%, но вскоре потеряли большую часть этого прироста.

Галерея: Инаугурация Дональда Трампа

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