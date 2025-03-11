ВИДЕО В Варшаве появился мурал с котом из мультфильма "Поток"

Как сообщают в социальных сетях представители дистрибьютора So FILMS, эта роспись была создана в честь триумфа мультфильма и его победы на премии "Оскар".

Авторы идеи рассказали, что работа над муралом велась "на одном дыхании, без передышки, в течение трех дней". Этому способствовало и то, что местные власти и управляющие зданием отнеслись к проекту с большим пониманием и поддержкой.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" стал первой в истории Латвии лентой, завоевавшей премию "Оскар". На церемонии награждения Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе он победил в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм", а также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Мировая премьера "Потока" состоялась на Каннском кинофестивале, после чего мультфильм получил более 70 международных наград почти на всех континентах, включая "Золотой глобус" за "Лучший анимационный фильм".

"Поток" - это 3D-анимация, повествующая о коте-индивидуалисте, который оказывается в центре масштабного наводнения. Потеряв дом, он вынужден спасаться в небольшой лодке вместе с другими животными - Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей. Чтобы выжить в этом новом, покинутом людьми мире, ему придется пересмотреть свои привычки и научиться взаимодействовать с окружающими.

Видео: Речь Гинта Зилбалодиса у памятника Свободы

Видео: Матисс Кажа у памятника Свободы

Видео: Матисс Кажа говорит с фанатами у памятника Свободы

Видео: Встреча Гинта Зилбалодиса

Видео: Команду "Потока" встречают у памятника Свободы

Видео: Встреча команды "Потока" в аэропорту

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