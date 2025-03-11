В ночь на вторник Москва и Московская область подверглись массовой атаке украинских беспилотников. По сообщениям, взрывы привели к повреждению жилых домов, а также объектов транспортной и промышленной инфраструктуры.
Российские власти заявляют, что в Подмосковье погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.
Explosions and fire tonight across the Russian capital of Moscow, following a large-scale Ukrainian drone attack against the city. Damage has been reported to a number of high-rise apartment buildings and other locations, with Russian authorities claiming that air-defenses downed… pic.twitter.com/lwmQvG4wrK— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2025
По данным Telegram-канала Baza, связанного с российскими силовиками, число пострадавших составляет не менее восьми человек.
Галерея: Налет дронов на Москву и Подмосковье
На автостоянке компании "Мираторг" (крупнейший поставщик мяса на российском рынке) вспыхнул пожар, в результате которого погиб охранник. Среди пострадавших - двое сотрудников предприятия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом в Раменском, повредив не менее семи квартир.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 73 украинских дрона, направлявшихся в сторону столицы. Он также подтвердил, что на крыше дома на Домодедовской улице обнаружены обломки беспилотника, вызвавшие повреждения.
О взрывах утром 11 марта сообщали жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедова, передает интернет-издание ASTRA. В подмосковном Видном зафиксированы повреждения многоквартирных домов.
В результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура, в том числе станция Домодедовская. В ряде районов движение поездов оказалось частично нарушено.
Украинские Telegram-каналы публикуют многочисленные видеозаписи с моментами взрывов в Московской области.
Из-за атаки дронов были временно приостановлены полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.
О беспилотных атаках также сообщают жители Рязанской области, где удары пришлись на военный аэродром в Дягилево.
Есть информация, что в результате удара дрона пострадал человек в Липецкой области.
Министерство обороны России заявило, что всего за ночь было сбито 337 украинских дронов. Однако, как и ранее, ведомство не предоставило сведений о реальных ударах и нанесенных разрушениях.
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