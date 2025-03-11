О взрывах утром 11 марта сообщали жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедова, передает интернет-издание ASTRA. В подмосковном Видном зафиксированы повреждения многоквартирных домов.

В результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура, в том числе станция Домодедовская. В ряде районов движение поездов оказалось частично нарушено.

Украинские Telegram-каналы публикуют многочисленные видеозаписи с моментами взрывов в Московской области.

Из-за атаки дронов были временно приостановлены полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.

О беспилотных атаках также сообщают жители Рязанской области, где удары пришлись на военный аэродром в Дягилево.

Есть информация, что в результате удара дрона пострадал человек в Липецкой области.

Министерство обороны России заявило, что всего за ночь было сбито 337 украинских дронов. Однако, как и ранее, ведомство не предоставило сведений о реальных ударах и нанесенных разрушениях.

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