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ФОТО и ВИДЕО Украинские БПЛА нанесли масштабный удар по Москве и Подмосковью (2)

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Последствия налетов украинских дронов на Москву
Последствия налетов украинских дронов на Москву Фото: OSINTdefender/"X"

В ночь на вторник Москва и Московская область подверглись массовой атаке украинских беспилотников. По сообщениям, взрывы привели к повреждению жилых домов, а также объектов транспортной и промышленной инфраструктуры.

Российские власти заявляют, что в Подмосковье погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.

По данным Telegram-канала Baza, связанного с российскими силовиками, число пострадавших составляет не менее восьми человек.

Галерея: Налет дронов на Москву и Подмосковье

На автостоянке компании "Мираторг" (крупнейший поставщик мяса на российском рынке) вспыхнул пожар, в результате которого погиб охранник. Среди пострадавших - двое сотрудников предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом в Раменском, повредив не менее семи квартир.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 73 украинских дрона, направлявшихся в сторону столицы. Он также подтвердил, что на крыше дома на Домодедовской улице обнаружены обломки беспилотника, вызвавшие повреждения.

О взрывах утром 11 марта сообщали жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедова, передает интернет-издание ASTRA. В подмосковном Видном зафиксированы повреждения многоквартирных домов.

В результате атаки пострадала железнодорожная инфраструктура, в том числе станция Домодедовская. В ряде районов движение поездов оказалось частично нарушено.

Украинские Telegram-каналы публикуют многочисленные видеозаписи с моментами взрывов в Московской области.

Из-за атаки дронов были временно приостановлены полеты в аэропортах Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.

О беспилотных атаках также сообщают жители Рязанской области, где удары пришлись на военный аэродром в Дягилево.

Есть информация, что в результате удара дрона пострадал человек в Липецкой области.

Министерство обороны России заявило, что всего за ночь было сбито 337 украинских дронов. Однако, как и ранее, ведомство не предоставило сведений о реальных ударах и нанесенных разрушениях.

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