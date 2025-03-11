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В Валмиере мужчина задержан за нападение на сожительницу

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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

В Валмиере полиция задержала мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений своей сожительнице, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Зане Васкане.

Инцидент произошел в понедельник около 16:00 на улице Цесу в Валмиере. Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине телесные повреждения.

После нападения подозреваемого задержали, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия в Государственной полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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