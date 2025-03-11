За сутки в ДТП погибли три человека

В рамках контроля за дорожным движением было вынесено 527 административных постановлений, из них 190 - за превышение скорости, 1 - за агрессивное вождение, 2 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также по факту вождения в нетрезвом виде возбуждено 4 уголовных дела.

Первая трагедия произошла 9 марта около 16:30 в Аглоне Прейльского края. Водитель велосипеда Leader Voyager не справился с управлением, съехал с проезжей части и получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося начато уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

10 марта около 20:40 в Малиновской волости Аугшдаугавского края на трассе A13 водитель Audi A6 сбил пешехода. В результате столкновения пешеход погиб. Государственная полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследование.

Еще одна смертельная авария произошла 10 марта около 18:00 в Риге на улице Дарзциема. В результате столкновения двух автомобилей BMW погиб один человек. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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