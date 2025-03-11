В решении ЕСПЧ указывается, что суд удовлетворил жалобы 31 заявителя по делу "Захаров и другие против России".



Помимо журналиста-расследователя Андрея Захарова, жалобы подали шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, историк Тамара Эйдельман, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Леонид Волков, бизнесмен Борис Зимин, политик Леонид Гозман, журналистки Ирина Малкова, Евгения Альбац, Юлия Латынина и др.



Каждому из фигурантов полагается по 10 тысяч евро компенсации, а также по 250 евро на покрытие судебных издержек. Суд считает, что Россия, введя статус "иноагента", нарушает права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни.



Как пишет BBC, осенью 2024 года ЕСПЧ уже выносил решение по объединенному иску более 100 человек и организаций, объявленных в России "иностранными агентами". Самая большая выплата - 955 тыс. евро - причиталась "Радио Свобода " в качестве компенсации материального ущерба.

Отметим, что Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года, а в сентябре 2022 года вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека.



Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Википедию, "по состоянию на июнь 2022 года ЕСПЧ передал на исполнение с начала членства России в Совете Европы 3395 дел, по которым Россия должна была выплатить компенсации на общую сумму 2,02 млрд евро. Реально Россия выплатила на июнь 2022 года 74 млн евро".

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