В итальянском аэропорту арестован бывший чемпион мира по велоспорту из Латвии

Romāns Vainšteins Фото: Reuters/ScanPix

Спортсмен, которому сейчас 52 года, неоднократно участвовал в Олимпийских играх, а высшим его достижением стала победа на чемпионате мира 2000 года в групповой гонке на 268,8 км. Титул чемпиона мира, завоеванный латвийцем, является наивысшим достижением в истории латвийского велоспорта.



Он выступал также за итальянские команды Vini Caldirola и Lampre, а профессиональную карьеру завершил в 2004 году. Бывший чемпион занимался бизнесом в Италии. В 2016 году он вернулся в Латвию и вскоре стал главным тренером латвийской сборной по велоспорту, но уже через пять месяцев покинул этот пост.



Как пишет итальянское издание ansa.it, Вайнштейн был арестован в аэропорту Бергамо после прибытия рейсом из Риги. Ему назначено наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения за невыполнение обязательств по содержанию семьи, и он доставлен в тюрьму Бергамо.

Портал www.notizie.it сообщает, что после расставания с бывшей женой, которая тоже родом из Латвии, последовало судебное разбирательство по поводу неуплаты алиментов на дочь, которая жила с матерью в Италии. Дело тянется еще с 2012 года. Речь идет о компенсации в 70 тысяч евро. Судебными инстанциями было отменено предыдущее решение о временной отсрочке, в результате чего бывший спортсмен отправлен в тюрьму.

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