О скандале с Оксимироном и его переписками с 13-15-летними девочками слышал, наверное, каждый, кто заходил в интернет за последнюю неделю. В Латвии был и свой "оксигейт" - происходящее в лагере "КИД" и командах "Что? Где? Когда?", о чем стало известно в конце 2023 года. Но статья не об этом, а о реакции, которая повторяется из раза в раз. А также о том, что именно считать насилием.
Для абонентов
Липину интересно ⟩ "Эмоционально зрелые дамы 12 лет". Чем пугают реакции на скандал вокруг Оксимирона
Если вы каким-то образом не в курсе скандала вокруг рэпера Оксимирона, то вот вам краткий пересказ.
3 марта 2025 года журналистка Настя Красильникова выпустила очередной сезон подкаста "Дочь разбойника" - "Творческий метод", в котором рассказывалось об отношениях Оксимирона (он же - Мирон Федоров) с девушками, которые на тот момент были несовершеннолетними.
Конкретные обвинения состоят в том, что Оксимирон переписывался с девушками, которым на тот момент было 13-15 лет, выжидая того момента, когда им исполнится 16 лет - возраст согласия - чтобы заняться с ними сексом.
Реагирующие на громкую новость делятся на три большие категории:
- Верят и осуждают. К этой категории отношусь и я.
- Не верят или сомневаются. Доказательства, предоставленные Красильниковой и жертвами, им не кажутся убедительными. Тут спектр большой: от ждущих реакции Оксимирона до тех, кто по умолчанию не верит женщинам, называя подкаст "происками феминисток".
- Верят, но не видят проблемы.