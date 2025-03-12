Липину интересно "Эмоционально зрелые дамы 12 лет". Чем пугают реакции на скандал вокруг Оксимирона

О скандале с Оксимироном и его переписками с 13-15-летними девочками слышал, наверное, каждый, кто заходил в интернет за последнюю неделю. В Латвии был и свой "оксигейт" - происходящее в лагере "КИД" и командах "Что? Где? Когда?", о чем стало известно в конце 2023 года. Но статья не об этом, а о реакции, которая повторяется из раза в раз. А также о том, что именно считать насилием.