В Саудовской Аравии начались переговоры Украины и США

Встреча проходит в роскошном отеле в Джедде. Журналистам на короткое время разрешили войти в зал, где собрались делегаты обеих сторон, включая госсекретаря США Марко Рубио.

В переговорах также принимает участие министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после начала встречи заявил, что переговоры начались в позитивном ключе.

"Переговоры с американской командой стартовали очень конструктивно, мы продолжаем работу", - написал Ермак в социальных сетях.

Эта встреча стала самой значимой за последнее время после неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в прошлом месяце. Ожидается, что Киев предложит заключить соглашение с Россией о прекращении боевых действий в воздушном пространстве и в Черном море, а также обсудит вопрос обмена пленными.

Со своей стороны, Россия заявила, что готова прекратить военные действия, если Украина официально откажется от вступления в НАТО и передаст под контроль Москвы все оккупированные территории, включая регионы, аннексию которых Россия объявила, даже не контролируя их полностью.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!