В этом году «Bite Latvija» продолжает расширять покрытие сети на ключевых автомагистралях и Via Baltica

На данный момент основные потребности частных и бизнес-клиентов обеспечивают в основном технологии 5G и 4G. В 2024 году, по сравнению с 2023, потребление мобильного интернета в сети 5G «Bite Latvija» выросло на 100%, а в сети 4G – на 23%. «Это ясно показывает растущий спрос на быстрый и стабильный интернет как в частном, так и в бизнес- и государственном секторах. Поэтому, используя мощность 5G, мы уделяем особое внимание усовершенствованию услуг Bite, продолжая предлагать клиентам высококачественные базовые услуги – голосовую связь, мобильный и оптический интернет, а также услуги ТВ, объединенные в выгодные пакеты. Мы также продолжим развивать интегрированные ИКТ-решения как для крупных, средних и малых бизнесов, так и для государственного сектора», – говорит генеральный директор «Bite Latvija» Арунас Мицкевичюс.