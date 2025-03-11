Продолжая масштабное развитие инфраструктуры сети, поставщик электронной связи и ИКТ-услуг «Bite Latvija» инвестирует в этом году около 20 млн евро в усовершенствование сети, а также начнёт предоставлять интернет 5G+ домохозяйствам и бизнес-клиентам. По словам генерального директора «Bite Latvija» Арунаса Мицкевичюса компания продолжит развивать сетевую инфраструктуру в Риге, регионах, а также на основных автомагистралях, обеспечив к концу года доступность 5G для 85% жителей Латвии.
В этом году «Bite Latvija» продолжает расширять покрытие сети на ключевых автомагистралях и Via Baltica
Помимо решений высокоскоростного интернета для дома и офиса, а также возможностей 5G и 5G+, в этом году «Bite Latvija» продолжит развивать пакет услуг «triple play», предлагая голосовую связь, мобильный и оптический интернет и услуги домашнего телевидения высокого разрешения. Для бизнес-клиентов компания будет предлагать интегрированные ИКТ-услуги, например, облачные решения, услуги Центра данных, решения кибербезопасности и др.
В общей сложности в 2025 году «Bite Latvija» построит 60 новых базовых станций 5G в регионах, где их пока нет, а также модернизирует 210 уже существующих станций, используя новейшие технологии «Ericsson». В результате к концу года в сети компании будут действовать 1160 базовых станций, из которых 836 – в сети 5G. Новые станции появятся как в крупных городах – Риге, Вентспилсе, Елгаве, Юрмале, Талси, Цесисе, так и в небольших населенных пунктах, таких как Кандава, окрестности Краславы, Лестене, Яунауце, Маткуле, Бекши в Озолайнской волости, Ауциемс в Райскумской волости и др., обеспечивая надежное покрытие и высокую пропускную способность сети по всей стране.
Также в этом году продолжится расширение покрытия сети вдоль основных автомагистралей: Рига – Алуксне, Рига – Резекне, Рига – Даугавпилс, Рига – Лиепая, Рига – Вентспилс, Рига – Елгава – Литва, а также вдоль Европейской трассы E67 (Via Baltica).
Продолжая развивать портфель ИКТ-услуг, «Bite Latvija» модернизирует 10% своей оптической сети, увеличив скорость интернета в этом сегменте до 1 Гбит/с там, где ранее такая скорость не была доступна.
На данный момент основные потребности частных и бизнес-клиентов обеспечивают в основном технологии 5G и 4G. В 2024 году, по сравнению с 2023, потребление мобильного интернета в сети 5G «Bite Latvija» выросло на 100%, а в сети 4G – на 23%. «Это ясно показывает растущий спрос на быстрый и стабильный интернет как в частном, так и в бизнес- и государственном секторах. Поэтому, используя мощность 5G, мы уделяем особое внимание усовершенствованию услуг Bite, продолжая предлагать клиентам высококачественные базовые услуги – голосовую связь, мобильный и оптический интернет, а также услуги ТВ, объединенные в выгодные пакеты. Мы также продолжим развивать интегрированные ИКТ-решения как для крупных, средних и малых бизнесов, так и для государственного сектора», – говорит генеральный директор «Bite Latvija» Арунас Мицкевичюс.