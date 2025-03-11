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Киев опроверг данные об исключении из переговоров Украины и США вопроса о возвращении границ (1)

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Переговоры Украины и США
Переговоры Украины и США Фото: AFP/SCANPIX

В украинском Центре противодействия дезинформации отрицают, что США отказались обсуждать на переговорах с Украиной вопрос восстановления ее границ времен 2014 или 2022 года, пишет агентство УНИАН.

Днем во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии стартовали переговоры между представителями Украины и США, основной темой которых является возможное прекращение войны между Россией и Украиной.

Корреспондент британского вещателя Sky News Алекс Росси, освещающий переговоры с места событий, сообщил, что в частном порядке американские чиновники заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны на позиции 2014 года (до аннексии Крыма Россией) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы).

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не отвечает действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", - говорится в сообщении.

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