Днем во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии стартовали переговоры между представителями Украины и США, основной темой которых является возможное прекращение войны между Россией и Украиной.

Корреспондент британского вещателя Sky News Алекс Росси, освещающий переговоры с места событий, сообщил, что в частном порядке американские чиновники заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны на позиции 2014 года (до аннексии Крыма Россией) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы).

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не отвечает действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", - говорится в сообщении.

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