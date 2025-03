Рига третий год подряд попадает в престижный рейтинг Financial Times

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, Рига приняла участие в форуме MIPIM в Каннах, Франция, где получила две награды как одна из лучших инвестиционных дестинаций в Европе в ежегодном исследовании Financial Times "Европейские города и регионы будущего 2025" (European Cities and Regions of the Future 2025).