Рига третий год подряд попадает в престижный рейтинг Financial Times

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, Рига приняла участие в форуме MIPIM в Каннах, Франция, где получила две награды как одна из лучших инвестиционных дестинаций в Европе в ежегодном исследовании Financial Times "Европейские города и регионы будущего 2025" (European Cities and Regions of the Future 2025).

Рига занимает третье место в топ-10 средних европейских городов в категории "Человеческий капитал и образ жизни". Второе место занял Вильнюс, а первое - польский Вроцлав.

В категории "Стратегия привлечения иностранных инвестиций" Рига занимает седьмое место в топ-10 средних европейских городов. Первое место занимает Вильнюс, второе - Белфаст, столица Северной Ирландии, и третье - Ковентри, Англия.

В рамках общей оценки рейтинга Рига не входит в десятку лучших. Вильнюс занимает третье место, а Таллинн - девятое.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис отметил, что успех Риги в этом международном рейтинге свидетельствует: город находится на правильном пути и становится все более привлекательным местом для инвестиций. "Получение трех наград подряд от Financial Times - это не только большая честь, но и подтверждение того, что Рига способна обеспечить стабильную и привлекательную среду для долгосрочных инвестиций", - сказал Кирсис.

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